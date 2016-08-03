Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Стадион «Ростов-Арена», который примет футбольные баталии первенства планеты в 2018 году, готов на 62%. На следующей неделе рабочие приступят к подготовке чаши поля. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном правительстве 3 августа, возводят главный спортивный объект ЧМ-2018 так быстро, что окончание работ может быть завершено уже на 2,5 месяца раньше запланированного срока.

donland.ru Строительная площадка «Ростов-Арены»

Почти завершены кладка перегородок из кирпича, устроены лестничные железобетонные марши и выложены наружные стены и перегородки будущей футбольной арены. Рабочие уже приступили к монтажу кровли и наружных фасадов. К осени должен быть завершен монтаж внутренних инженерных систем, то есть стадион будет обеспечен теплом, водой, канализацией и энергоснабжением.

Также осенью планируется приступить к отделке помещений и устройству покрытия футбольного поля.

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Напомним, что во время проведения чемпионата мира по футболу в Ростовской области задействуют шесть тренировочных площадок. Это ростовские «Олимп-2», «Локомотив», «Спортивный клуб Армии», «Труд», таганрогский «Торпедо» и азовский спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова. Для размещения гостей и участников мундиаля подготовлено 288 гостиниц и отелей. Все они прошли классификацию. К ЧМ-2018 пройдут обучение волонтеры, которые помогут организаторам. Набор открыт на базе ДГТУ.

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