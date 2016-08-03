Симферополь, 3 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности прокурора Крыма назначен заместитель Натальи Поклонской Андрей Фомин. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Life.

kremlin.ru Наталья Поклонская

Напомним, Поклонская стала кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия». В настоящий момент она находится в неоплачиваемом отпуске и участвует в предвыборной кампании.

Про Фомина известно, что с 2010 по 2014 год он работал заместителем прокурора Ярославской области. В августе 2014 года он был назначен на должность заместителя прокурора Крыма Натальи Поклонской.