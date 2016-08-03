Москва, 3 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В восьми субъектах Российской Федерации в 2016 году планируется принять региональные постановления по введению раздельного сбора — в Республике Алтай, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, а также Республике Татарстан. Об этом сегодня, 3 августа, заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис на Всероссийском селекторном совещании.

Patrick Раздельный сбор мусора

По экспертным оценкам, за счет внедрения раздельного сбора отходов доля ТКО, отправляемых на переработку, за 10 лет может вырасти до 25−30% от общей массы коммунальных отходов. Это поможет существенно снизить экологическую нагрузку на природные ресурсы страны и вернуть в цикл полезного использования миллионы тонн ресурсов ежегодно.

В рамках совещания также обсуждались вопросы готовности регионов к внедрению территориальных схем обращения с отходами. По данным на 1 августа ни один регион еще не утвердил территориальную схему, лишь 10 схем разработаны и находятся на утверждении территориальных органов Росприроднадзора.

«Хочу обратить особое внимание коллег на необходимость ускорить работу по разработке территориальных схем и программ обращения с отходами. До 26 сентября текущего года новые механизмы должны быть запущены, но сегодняшняя степень готовности регионов вызывает у нас серьезные опасения», — заявил Чибис.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень таких видов отходов устанавливается правительством РФ.