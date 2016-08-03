Астана, 3 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Астане состоялось предварительное слушание по делу председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и его сына — генерального директора международного информационного агентства КазТАГ Асета Матаева. Их обвиняют в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов.

George Hodan Суд

Сторона обвинения в самом начале судебного заседания выдвинула ходатайство: ограничить присутствие журналистов на процессе по делу председателя Союза журналистов.

Как пояснили прокуроры, в здании суда имеется специально оборудованный пресс-зал, откуда работники СМИ смогут наблюдать за процессом.

Сами обвиняемые выступили против этого предложения, заявив, что хотели бы открытый процесс.

Судья Есильского районного суда № 2 Астаны Акбулат Курмантаев, выслушав обе стороны, разрешил СМИ присутствовать на всем протяжении процесса и вести аудиозапись, но ограничил присутствие фотографов и операторов, которые смогут вести съемку из пресс-центра, оборудованного в соседнем зале.

Следует также отметить, что в зале суда помимо судьи, прокуроров и обвиняемых присутствовал также врач-кардиолог — за время нахождения под следствием здоровье Сейтказы Матаева сильно пошатнулось. Накануне судебного заседания медики настаивали на его срочной госпитализации, поскольку давление поднялось до 230/133, однако глава Союза журналистов Казахстана отказался, пожелав принять участие в процессе.

«Я мог бы на этот суд не приезжать. Мне необходимо провести две операции. У меня в почках опухоль — нужно сделать операцию, на головном мозге нужно сделать. Диагнозы подтверждены. Я вчера должен был быть госпитализирован, но я отказался, потому что шесть месяцев ждал этого суда. И я хочу присутствовать на этом суде. Хочу доказать свою правоту», — заявил Матаев судье.

Между тем, адвокаты Матаева просили суд изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на выход под залог, учитывая состояние здоровья их подзащитного. Но судья это ходатайство отклонил.

«В удовлетворении ходатайства отказано, поскольку есть вероятность, что на свидетелей может быть оказано давление при изменении меры пресечения подсудимым под залог», — пояснил Акбулат Курмантаев свой отказ.

В результате обоим Матаевым придется жить в квартирах, арендованных Национальным бюро по противодействию коррупции, которое и инициировало уголовное дело.

«Нас вчера поместили в эти (арендованные — ИА REGNUM ) квартиры. Жить в одной комнате с финполовцами (сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции — ИА REGNUM ). Я еще ориентацию не потерял! Ночью комары и клопы. Я весь покусанный! Там жить невозможно! Я попросил, чтобы было диетическое питание, чтобы врач — кардиолог приехал. Но они (сотрудники Нацбюро — ИА REGNUM ) отказались. На вокзале они сняли эту квартиру», — рассказал на суде Матаев-старший.

Его защитники также подали ходатайство о переносе слушаний в Алма-Ату — город, где проживают Матаевы и где они якобы совершали инкриминируемые им деяния. В качестве аргументов адвокаты опять-таки сослались на состояние здоровья Сейтказы Матаева, которому требуется постоянный медицинский уход и врачебный контроль, которые сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции, а также охранники, приставленные к Матаевым, обеспечить не смогут.

«Досудебным расследованием было установлено, что хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов произошло на территории Есильского района города Астана. Поэтому мы считаем, что подсудность настоящего уголовного дела определена верно», — выступили против ходатайства прокуроры.

Судья посчитал доводы защиты недостаточными, а заявление прокуроров обоснованным и отклонил и эту просьбу.

Единственное ходатайство, которое было удовлетворено судом — продлить срок начала главного разбирательства, чтобы один из адвокатов Матаевых Сериккали Мусин успел ознакомиться с материалами дела. Кроме того, судья разрешил пользоваться на процессе ноутбуками. Главное судебное разбирательство назначено на 23 августа.

Напомним, 14 января антикоррупционная служба Казахстана предъявила лидеру журналистского сообщества страны, вице-президенту Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, председателю правления Союза журналистов Казахстана, президенту общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаеву и его сыну Асету Матаеву обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011 — 2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

«Антикоррупционной службой по Алма-Ате установлены факты хищения в 2011—2015 годах более 300 млн тенге (более 60 млн рублей), выделенных Комитету связи, информатизации и информации (входил в Министерство по инвестициям и развитию. — ИА REGNUM ) и Акционерному обществу «Казахтелеком» на информационное продвижение государственной политики и размещение материалов в печатных изданиях. Указанными ведомствами в этих целях способом из одного источника были заключены договоры с ТОО «МИА КазТАГ» и Общественным объединением «Национальный пресс-клуб». Главными условиями заказчиков являлись общая открытая доступность и информирование населения о проводимой политике государства. Однако, эти условия не были выполнены», — пояснили тогда в антикоррупционной службе.

Было также сообщено, что оплаченная государством для размещения в СМИ информация публиковалась агентством КазТАГ в закрытом режиме, а доступ к этой информации предоставлялся за дополнительную плату.

«Перечисленные деньги Комитета информатизации в сумме 80 млн тенге (более 17 млн рублей) и «Казахтелеком» в сумме 260 млн тенге (55,3 млн рублей) были обналичены и присвоены руководителем Национального пресс-клуба Матаевым Сейтказы. Кроме того, следствием установлено, что, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, Матаев получил прибыль в сумме 1,4 млрд тенге, при этом не уплатив налоги в сумме 327 млн тенге», — заявило ведомство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по делу Сейтказы Матаева были допрошены более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий.

В рамках данного уголовного дела под арест были взяты также экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев и его заместитель Бек Арпабаев.

«Указанные лица грубо нарушили требования законодательства о государственных закупках, намеренно создав условия для заключения договора способом из одного источника исключительно с агентством «КазТАГ». Таким образом, были устранены другие конкуренты на выполнение государственного заказа. Кроме того, продвижение государственной политики должно было осуществляться бесплатно, в открытом и доступном для населения режиме. Однако оплаченные государством материалы размещались на сайте информагентства в закрытом формате и требовали от пользователей дополнительной платы. Бюджетные средства были похищены путем перечисления с расчетного счета информагентства «КазТАГ» в аффилированное Общественное объединение «Национальный Пресс-клуб» по фиктивным основаниям», — прокомментировали тогда в Антикоррупционной службе Казахстана арест бывших чиновников.

Кроме них, в марте под домашний арест был помещен и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев.

«Другой факт связан с хищением 260 млн тенге (55 млн рублей) должностными лицами Акционерного общества «Казахтелеком», где 51% акций принадлежат государству. Денежные средства предназначались для размещения информационно-рекламных материалов общества в печатных изданиях, для чего договор был заключен вышеупомянутым Общественным объединением «Национальный пресс-клуб». Следствием установлено, что Акционерным обществом услуги оплачивались по завышенной в 2 раза стоимости, которая впоследствии похищалась и присваивалась. По подозрению в хищении государственных средств также 25 марта задержаны главный директор по стратегическому управлению акционерного общества Маханбетажиев», — сообщили тогда в ведомстве.

Однако в июне Маханбетажиев вместе с другими чиновниками, проходящими в качестве подозреваемых по этому уголовному делу, был переведен в разряд свидетелей, поскольку заключил сделку со следствием.

«29 июня проходящие по делу Матаева ряд чиновников подписали в финпол заявление с просьбой об освобождении от уголовной ответственности «в связи деятельным раскаянием и оказанием содействия в изобличении виновных лиц». Среди них — главный административный директор АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев, бывшие и нынешние руководители комитета информации Болат Берсебаев, Бек Арпабаев, Талгат Казангап, Жанболат Байбосынов. 2 июля появилось постановление руководителя следственной группы Сакена Таубалды о прекращении в отношении этих лиц уголовного преследования. Все они из подозреваемых вновь переведены в свидетели», — сообщили тогда в Комитете по защите Матаева.

По данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией под давлением.

Международная журналистская общественность выступила в поддержку Сейтказы Матаева, которого следствие поместило под домашний арест. В частности, обращения в защиту Матаева написали Таджикский медиа-альянс, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, главы медиа-организаций Киргизии, Международная правозащитная организация «Артикль 19"и многие другие.

23 мая следственно-оперативная группа антикоррупционной службы Алма-Аты приняла новое постановление о переквалификации уголовного дела на другую статью, связанную со злоупотреблением доверия с использованием служебного положения. 22 июня суд продлил срок домашнего ареста Матаеву и ужесточил условия, запретив ему общение с родственниками.