Москва, 3 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в России запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень таких видов отходов устанавливается правительством РФ. Фактически, будет запрещено захоронение большинства видов отходов. Об этом сегодня, 3 августа, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на Всероссийском селекторном совещании по вопросу формирования системы обращения с отходами, сообщили в министерстве.

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Министр подчеркнул, что формирование системы обращения с отходами — это практическая работа, ответственность за которую лежит в основном на органах региональной власти. «В преддверии Года экологии мы должны сформировать чёткие стратегии решения накопленных экологических проблем, снижения нагрузки на окружающую среду», — подчеркнул Донской.

Территориальная схема в области обращения с отходами должна включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количестве отходов с разбивкой по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Законом введен новый экономический механизм, основанный на обязанности производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств — так называемая расширенная ответственность производителя. Это создаст замкнутые циклы в обращении с отходами, возвращая их в хозяйственный оборот и исключая захоронение.

По словам Донского, в ближайшее время региональные власти должны установить предельные тарифы на обращение с ТКО, выбрать региональных операторов, разработать программы в области обращения с отходами и территориальные схемы.