Ереван, 3 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Госдеп США почувствовал облегчение в связи с завершением конфронтации вокруг полицейского здания в Эребуни, говорится в распространённом заявлении относительно событий последних дней и нынешней ситуации в Ереване. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки».

Loren Здание Госдепа США

«Мы почувствовали облегчение в связи с завершением конфронтации вокруг полицейского здания в Эребуни. Повторяем, что применение насилия для достижения политических изменений в Армении недопустимо. Посольство США в Армении 30 июля распространило заявление в связи с применением полицейскими грубой силы против демонстрантов при разгоне акции протеста, а также против журналистов. Мы приветствуем тот факт, что руководство Армении обязалось расследовать эти сообщения. Мы будем внимательно следить за ходом следствия. Мы призываем руководство Армении проявить в рамках закона равное и справедливое отношение ко всем лицам, принявшим участие в противостоянии», — говорится в заявлении.

Посольство США и руководитель дипмиссии в Армении не раз комментировали ситуацию в Ереване, в основном призывая власти Армении реагировать на ситуацию, сложившуюся в связи с захватом территории полка патрульно-постовой службы полиции в ереванском административном районе Эребуни, «профессионально и со сдержанностью». Одновременно подчёркивалось, что для достижения изменений угрозы и насилие не являются приемлемыми методами.

30 июля, за день до того, как вооружённая группа, захватившая территорию полка ППС в Ереване сдалась властям, посольство США в Армении выразило обеспокоенность в связи с имевшими место в ночь на 30 июля инцидентами в ереванском квартале Сари Тах, в результате которых пострадали демонстранты, полицейские и представители СМИ.

«Призываем правительство Армении немедленно предпринять шаги с целью предотвращения повтора событий минувшей ночи, проинструктировать силовые структуры при охране порядка обеспечить соблюдение прав граждан РА на свободу слова и проведение мирных собраний — свобод, которые гарантированы Конституцией РА и являются основополагающими ценностями для крепкой и действенной демократии», — говорилось в заявлении американского посольства.

«Одновременно призываем демонстрантов проявить ответственное отношение при реализации права на свободу собраний, демонстрируя сдержанность, воздерживаясь от насилия и избегая активных развитий вокруг здания полиции в Эребуни», — также отмечалось в заявлении димписсии США.

Посол США в Армении Ричард Милз даже пригрозил санкциями в отношении тех лиц, «которые могут быть вовлечены или быть ответственными за применение несоразмерной силы минувшей ночью во время разгона акции протеста в Ереване».

29 июля Ричард Милз встретился с освобожденным из-под стражи председателем гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левоном Барсегяном, который известен в Армении, как один из основных получателей американских и европейских грантов.

Барсегян входил в координировавший акции протеста антикризисный совет, активно выступал на митингах, которые собирались в поддержку вооружённой группы. 27 июля по подозрению в ношении холодного оружия Барсегян был задержан. Однако впоследствии был освобожден из-под стражи, так как, согласно результатам криминалистической экспертизы, обнаруженный у него при личном досмотре нож не является холодным оружием.

27 июля посольство США выразило обеспокоенность в связи с сообщениями об удержании медработников в качестве заложников. «И снова мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, действовать в рамках закона и проявить готовность к мирному разрешению ситуации», — говорилось в заявлении.

20 июля на встрече с журналистами посол США в Армении заявил, что дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации также и потому, что главной ответственностью посольства США является информирование граждан США о том, насколько в Ереване безопасно.

Днём ранее о ситуации в Ереване с заявлением выступил представитель Госдепа США, осудив «применение насилия в политических целях» в Армении и призвав власти страны реагировать на ситуацию с должной сдержанностью.

Активной деятельностью выделялся также руководитель политического и экономического отдела посольства США в Армении Мэтью Юссен, который 2 августа вместе с временный поверенным в делах делегации ЕС в Армении Андреа Халупова встретился с защитником прав человека Армении Арманом Татояном.

Согласно сообщению делегации ЕС в Армении, собеседники обсудили события последних дней в Ереване, осудив применение силы, насилие, подчеркнув, что любые конфликты надо решать мирным путем.

Состоялся обмен мнениями по поводу случаев попрания прав человека, свободы собраний и выражения мнения, а также пропаганды ненависти.

Поднимался вопрос о превышении применения силы со стороны полиции и о массовых задержаниях, в том числе, о необходимости прозрачного и эффективного расследования всех указанных случаев.