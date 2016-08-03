Ашхабад, 3 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Новый международный порт на берегу Каспия, в структуру которого войдут современный судоремонтный и судостроительный заводы, появится в Туркмении. Суммарная площадь проекта, реализующегося в городе Туркменбаши, превысит 645 тысяч квадратных метров. По предварительным оценкам, заводы смогут строить для нужд Туркмении от 4 до 6 судов в год, а также за аналогичный период ремонтировать от 20 до 30 судов. Об этом сообщают источники, близкие к морской отрасли страны.

Клод Моне. Порт. 1871

Как отмечают эксперты, запуск двух высокотехнологичных производств — современного судостроительного и судоремонтного заводов — позволит Туркмении оптимизировать расходы на содержание флота и приведет в перспективе к увеличению торгового потенциала страны, сделав его одним из ключевых игроков в регионе.

По данным источника, в рамках реализации проекта будут построены автомобильно-пассажирский паромный терминал общей площадью 230 тысяч квадратных метров и контейнерный терминал (249 тысяч квадратных метров). Также в комплекс порта войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, полипропиленовый терминал, судостроительный и судоремонтный заводы, которые разместятся на территории в 166 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь проекта превысит 645 тысяч квадратных метров.

Как отмечают инженеры, знакомые с проектировкой порта, судоремонтный завод будет способен производить полный цикл работ по ремонту кораблей различного назначения, а строительство на судостроительном заводе будет вестись с использованием современного технологического оборудования и автоматизированных систем.

Напомним, что объем грузоперевозок в сегменте водного транспорта Туркменистана вырос с 2011 по 2015 год на 123%, а объем грузооборота на 111%. Это может придать стране статус одной из главных в регионе стран, осуществляющих речную и морскую транспортировку грузов. Все эти достижения были обусловлены воплощением в жизнь генплана развития Туркменбашинского международного морского порта и Туркменского торгового морского флота сроком до 2020 года.

Согласно данным из открытых источников, Туркменистан имеет статус одного из главных звеньев в системе международных транспортных перевозок в Каспийском регионе. Важным объектом в этом смысле является железнодорожная паромная переправа Баку — Туркменбаши — Астрахань, которой пользуются не только для транспортировки железнодорожных составов, но и для перевозки автомобилей и пассажиров.