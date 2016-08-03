Москва, 3 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Отказ от обязательной накопительной части пенсии может стать реальностью — именно такие дискуссии идут сегодня в правительстве РФ. Практика заморозки пенсионных накоплений будущих пенсионеров повторяется уже 3 года подряд. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 3 августа, полагают, что эта практика будет продолжена еще на несколько лет, если структура бюджета не будет радикально пересмотрена, а перевод накопительной части пенсий на добровольную основу не будет иметь большого эффекта в результате стремительного падения доходов населения и отсутствия ресурса для сбережений.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Дискуссия о судьбе накопительной пенсии началась еще до кризиса, а в 2013 году было впервые объявлено о моратории на отчисление пенсионных накоплений на пенсионные счета граждан и перечислении этих денег в ПФР на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Когда мораторий на формирование пенсионных накоплений вводился впервые, его аргументировали вовсе не с точки зрения экономии расходов Пенсионного фонда: речь шла о том, что негосударственные пенсионные фонды должны пройти процедуру акционирования и соответствовать требованиям ЦБ. Большинство фондов эти процедуры прошли, и в систему гарантирования прав застрахованных лиц включено 46 НПФ. На них приходится более 99 процентов накоплений граждан, аккумулированных в негосударственных пенсионных фондах.

Между тем, наступил кризис, и властям было сложно не поддаться соблазну еще раз прибегнуть к привычной мере заморозки пенсионных накоплений ради балансирования бюджета Пенсионного фонда. Замминистра экономического развития Сергей Беляков принес тогда, в августе 2014 года, извинения гражданам за это, после чего вынужден был уволиться со своей должности. Другие чиновники, принимавшие подобные решения в 2015 году, уже не были так щепетильны — накопления просто изымались в распределительную часть пенсионной системы для затыкания дыр с выплатами текущих пенсий.

Напомним, что в 2016 году пенсии были проиндексированы лишь на 4%, что ниже прогнозных показателей инфляции — 6,4%, и перспективы второй индексации остаются весьма туманными. В этой ситуации ЦБ и Минфин выступили с предложениями отказаться от обязательной накопительной части пенсии. В проект пенсионной реформы, о которой заговорили в апреле 2016 года, вошло предложение отменить обязательность накопительного компонента системы и перевести его из системы обязательного пенсионного страхования в добровольное, одновременно внедрив стимулы для добровольности накоплений: например, налоговые вычеты. Такие пенсии передавались бы по наследству и воспользоваться ими можно было бы до достижения официального пенсионного возраста. Проект реформы также предполагал отмену досрочных страховых пенсий и постепенное повышение пенсионного возраста.

По умолчанию предполагалось, что добровольно отчислять себе на пенсии будут состоятельные граждане — о малоимущих позаботится государство. Правда, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев внес ясность в этот вопрос: по его словам, позаботиться о себе самим придется уже тем, кто получает более 40 тыс рублей — таким работникам государство не сможет обеспечить адекватный коэффициент замещения при назначении пенсии, пояснил он.

Есть и компромиссные предложения по пенсионной реформе: например, о снижении обязательного накопительного тарифа с нынешних 6% до 2−3%. Как подчеркивает Сергей Беляков, который сейчас является главой Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), борьба в правительстве идет за те 6% процентов, которые составляют накопительную часть взносов на обязательное пенсионное страхование. «Мы настаиваем на том, что это собственность граждан, разработчики концепции предлагают считать их частью распределительной системы, а накопительную поддерживать за счет дополнительных взносов», — цитирует Белякова «МК».

Дефицит бюджета ПФР выйдет за рамки 3% в 2016

Текущие и будущие проблемы нехватки средств Пенсионного фонда диктуют отказ от накопительной пенсии уверен аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман: «По прогнозам, дефицит ПФР в 2016 году составит 1,6 трлн рублей. Привычный источник его пополнения — госбюджет. Но и он крайне несбалансирован. Вряд ли удастся сохранить размер его дефицита в рамках запланированных 3% в 2016 году, и тем более покрыть недостаток средств на пенсии».

По мнению Гойхмана, есть смысл в предложении Минфина и ЦБ оставить обязательные для работодателей 22% перечислений на пенсии гражданам, но при этом перевести её накопительную часть из Пенсионного фонда на индивидуальные счета людей, то есть фактически из госсобственности в частную. «И граждане смогут распоряжаться собственными накоплениями. Даже если не будет у людей возможности дополнительно «откладывать» в накопительную часть сверх этих сумм, такой минимум должен быть обеспечен. Это предусматривает более высокую ответственность самих людей за свои будущие пенсии, но более справедливо, без упований на государство», — пояснил он.

Главное, что должно сопровождать пенсионную реформу — недопущение снижения государственных пенсий и выплат в целом в пенсионную систему от работодателей, подчеркивает эксперт. «Дефицит же Пенсионного фонда необходимо стараться преодолевать и изменением приоритетности расходования средств госбюджета и бюджета ПФР», — отметил он.

«Реальность далека от представлений о достойной старости»

Накопительный компонент пенсий — это те «длинные деньги», которых так не хватает в российской экономике: во всем мире — это тот ресурс, за счет которого строится новая экономика, осуществляются инвестиции в инфраструктуру и в проекты, которые, так или иначе, остаются вне фокуса частного капитала, заявил вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. «Заморозка» фактически лишила российский финансовый рынок новой подпитки, снизила его роль механизма в распределении ресурсов в экономике. 342 млрд руб. пошли не в экономику, а на непроизводительное текущее потребление, просто «закрыли», и то не полностью, «дыру» в 830 млрд руб в Пенсионном фонде», — констатировал он.

Вместо накоплений работникам будут начислены баллы, стоимость которых может варьироваться также, как и величина индексации пенсий, напомнил Вернер. «Никто не даст гарантий, что если цены на нефть останутся низкими в долгосрочном периоде, а болезненная перестройка российской экономики затянется, стоимость этих баллов будет привлекательной для будущих пенсионеров. Да и будет ли она иметь прежний смысл в условиях неприятного, но, увы, необходимого повышения пенсионного возраста?» — задал вопрос эксперт.

Без таких «новаций» деньги были бы вложены в ценные бумаги и депозиты банков, проценты по которым могли бы при прочих равных сохранить их реальную стоимость, предположил он. Ситуация с бюджетом сейчас такова, что без коренной перестройки его структуры и повышения эффективности госрасходов в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, «заморозка» накопительной части, вероятно, будет продлена на ближайшие несколько лет, предупредил Вернер.

«Фактически нынешняя пенсионная система прекратит свое существование. Сейчас мы видим попытки Минфина и ЦБ ее сохранить за счет введения добровольных взносов в накопительный компонент. Но на фоне удручающей ситуации с личными доходами населения (экономика стала распространяться уже и на продовольствие, выросло число лиц, проживающих за чертой бедности), крайне низким уровнем финансовой грамотности, это вряд ли сможет радикально повлиять на ситуацию», — подчеркнул он.

Подавляющему большинству остается рассчитывать на правительство, что оно не обманет, либо в итоге «прийти к горькому выводу, что реальность далека от их представлений о достойной старости», отметил эксперт. «Рост нормы сбережений и падение кредитования говорят о том, что население стало в полной мере осознавать, что «тучные годы» прошли, что нужно рассчитывать на себя», — резюмировал эксперт.