Рига, 3 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В связи с обнаруженными случаями заболевания кабанов Африканской чумой свиней (АЧС) в Слампской волости Тукумского края и Смардской волости Энгурского края объявлен карантин, сообщает официальный сайт Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Pvd.gov.lv.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Как отмечают в ведомстве, с территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

Об обнаруженных на карантинной территории павших кабанах следует незамедлительно извещать ПВС, а охотники должны обеспечить хранение застреленных кабанов до получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, в 2016 году АЧС выявлена у 667 кабанов в 182 волостях 58 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс и у 50 свиней на свиноферме в Варкавской волости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы в период с 13 по 17 июня 2016 года констатировали 13 новых случаев заболевания африканской чумой свиней в популяции кабанов, при этом инфекция впервые обнаружена в окрестностях столицы Латвии Риги.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

Читайте также:

На латвийской свиноферме обнаружена африканская чума свиней

Африканская чума свиней приближается к западному региону Латвии