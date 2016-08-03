Краснодар, 3 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае практически завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых. Зерно обмолочено на площади 1665 тыс. га — это 99% от намеченного. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 3 августа, аграриям удалось собрать рекордный урожай — валовый сбор превысил 10 млн тонн зерна.

dsh.krasnodar.ru Косолья

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, это «самый главный результат на сегодня, который от нас ждала вся страна».

«Нам помогла погода, селекция и наука. Урожай рекордный. Свою задачу по зерну мы выполнили и даже перевыполнили», — отметил глава региона, поздравив с таким результатом кубанских хлеборобов.

Добавим, что 100% площадей края под пшеницу и ячмень были засеяны семенами кубанской селекции.

Урожайность зерновых в этом году оказалась выше прошлогодней. Этот показатель по краю составил 60,3 ц/га, в 2015 году средняя урожайность была на уровне 56 ц/га.

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Очередной рубеж пройден: На Кубани собрано свыше 2 млн тонн зернаКубанские аграрии также намолотили 8 847 тыс. тонн озимой пшеницы (в 2015 году этот показатель был на уровне 8,6 млн тонн). Средняя урожайность приблизилась к 62 ц/га.

Завершается в крае и уборка овса, яровых пшеницы и ячменя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Краснодарский край также поставил рекорд урожая хлеба. Валовый сбор зерна по итогам жатвы составил 9,8 млн тонн.