Новые рекорды: кубанские аграрии намолотили 10 млн тонн зерна
Краснодар, 3 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае практически завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых. Зерно обмолочено на площади 1665 тыс. га — это 99% от намеченного. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 3 августа, аграриям удалось собрать рекордный урожай — валовый сбор превысил 10 млн тонн зерна.
Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, это «самый главный результат на сегодня, который от нас ждала вся страна».
«Нам помогла погода, селекция и наука. Урожай рекордный. Свою задачу по зерну мы выполнили и даже перевыполнили», — отметил глава региона, поздравив с таким результатом кубанских хлеборобов.
Добавим, что 100% площадей края под пшеницу и ячмень были засеяны семенами кубанской селекции.
Урожайность зерновых в этом году оказалась выше прошлогодней. Этот показатель по краю составил 60,3 ц/га, в 2015 году средняя урожайность была на уровне 56 ц/га.
Также по теме: Сбор нового урожая хлеба на Кубани перевалил за 5 млн тонн
Очередной рубеж пройден: На Кубани собрано свыше 2 млн тонн зернаКубанские аграрии также намолотили 8 847 тыс. тонн озимой пшеницы (в 2015 году этот показатель был на уровне 8,6 млн тонн). Средняя урожайность приблизилась к 62 ц/га.
Завершается в крае и уборка овса, яровых пшеницы и ячменя.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Краснодарский край также поставил рекорд урожая хлеба. Валовый сбор зерна по итогам жатвы составил 9,8 млн тонн.