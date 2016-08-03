Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга 3 августа объявил конкурс на достройку стадиона на Крестовском острове, который примет матчи Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Как следует из материалов, размещенных на официальном сайте госзакупок, за «выполнение работ по завершению строительства футбольного стадиона в западной части Крестовского острова» Смольный готов заплатить 5 млрд 387 млн 252 тысячи 640 рублей.

Новый генподрядчик стадиона должен быть найден всего за неделю. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе — 9 августа, 10:00. Вскрытие конвертов с заявками произойдет 10 августа.

В конце июля, как сообщало ИА REGNUM, был расторгнут госконтракт с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой»), которая, по мнению городских властей, не смогла обеспечить своевременное выполнение всех необходимых работ по стадиону. Компании дан месяц на то, чтобы освободить стройплощадку.

Сегодня же, как уже сообщалось, комитет по строительству Санкт-Петербурга объявил конкурс на завершение работ по благоустройству территории вокруг строящегося стадиона. Эти работы необходимо завершить к декабрю 2016 года, за них город готов заплатить исполнителю 2,39 млрд рублей.

Стоимость стадиона за время его возведения выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. В данный момент стадион в целом готов на 85%. Однако готовность инженерных сетей составляет лишь 60%. Смольный передал в правоохранительные органы данные о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые генеральный подрядчик якобы объяснить не смог. «Инжтрансстрой-СПб», в свою очередь, заявляет о выполненных работах стоимостью в 1 млрд рублей, которые все еще не оплачены городом.

Уже до конца сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко требует провести на стадионе первый пробный матч профессиональных команд.

Изначально строительство стадиона стоимостью 6,7 млрд рублей должно было осуществляться за счёт средств «Газпрома». В августе 2008 года была озвучена сметная стоимость в 23,7 млрд рублей. В ноябре 2011 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что в результате доработок проекта в соответствии с требованиями FIFA и UEFA, включая изменение вместимости стадиона с 62 тыс. до 69 тыс. болельщиков (около 7 тысяч — за счёт установки временных трибун) и разработку новой конструкции купола для прогрева стадиона, смета стадиона может вырасти до 40 млрд руб. 18 октября 2012 года власти Санкт-Петербурга внесли на утверждение Главгосэкспертизы обновленную смету строительства «Зенит-Арены» в 43,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день строящийся футбольный стадион в Петербурге входит в пятёрку самых дорогих стадионов мира.