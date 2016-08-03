Москва, 3 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Слухи о якобы грядущей отставке правительства РФ не новы и по своей сути сравнимы с гаданием на кофейной гуще. Об этом 3 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

jarmoluk Кофе. Гуща

«Упражнения на тему грядущей отставки правительства, они не новые как в политологических кругах наших, отечественных, так и за рубежом. Мы знаем, что с завидным постоянством все гадают на кофейной гуще, с меньшей или с большей долей уверенности предрекают отставку отдельных членов правительства, кабинета целиком, премьер-министра, других», — сказал Песков.

По его словам, подобные публикации муссируются в западной прессе регулярно, и от этого уже потеряли статус заслуживающих доверия: «Это настолько постоянные спекуляции, что они перестали, собственно, даже восприниматься как заслуживающая внимания информация».

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило о том, что после выборов в Госдуму в правительстве РФ произойдёт ряд изменений. В издании не исключили и того, что в отставку будет отправлен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам журналистов, якобы планируемые перестановки в правительстве связаны со стремлением российских властей наладить отношения с Западом.