Москва, 3 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 сентября 2016 года провести анализ цен на лекарственные средства, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Цены

ФАС поручено сравнить цены на отечественном рынке лекарств с ценами на мировом рынке. Также службе поручено проверить обоснованность затрат российских производителей лекарств с учётом мировых цен на сырье и компоненты.

Помимо этого, Минздраву совместно с Минпромторга, Минэкономразвития и ФАС поручено разработать предложения по организации контроля за закупками лекарств для государственных и муниципальных нужд. Также ведомства должны будут проверить обоснованность цен на лекарства и представить предложения по снижению издержек отечественных производителей, относящихся к обращению препаратов на российском рынке.

Напомним, 14 июля президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. В ходе совещания, помимо прочего, обсуждались вопросы, связанные с ценообразованием на рынке лекарственных средств.