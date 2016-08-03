Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом вновь предстанут застройщики, обманувшие жителей Таганрога более чем на 6,4 млн рублей. Как проинформировали ИА REGNUM 3 августа в региональной прокуратуре, жертвами мошенников стали восемь человек.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Многоэтажки

Обвинительное заключение утверждено городским прокурором. Руководители фирмы Анатолий Коннов и Виталий Котеленко окажутся на скамье подсудимых за преступления по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Деньги горожане отдали на возведение многоквартирного дома, но здание так и не было построено.

Виталий Котеленко ответит также за преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере». Обвиняемый, по версии следствия, обманул еще одного горожанина на 700 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в горсуд.

Отметим, что это уже третье уголовное дело об обманутых дольщиках, рассматриваемое на малой родине Чехова. Так, в июле был вынесен приговор учредителю строительной фирмы, обманувшему дольщиков почти на 119 млн рублей, и представителю компании. Глава ООО «Дон-Строй» Валерий Друзенко получил 4 года колонии-поселения, Наталья Ивашура — 3 года условно.

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В конце июня прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Инвестиционная строительная компания «Перспектива», который обманул дольщиков на 1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области считаются долгостроями почти 30 объектов. По официальным данным, в Таганроге расположен только один дом, три — в Батайске. Безусловным лидером антирейтинга является Ростов-на-Дону, в котором 21 объект так и остался на бумаге.