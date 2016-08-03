Астана, 3 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. 2 августа в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов подписал от имени страны Парижское соглашение по изменению климата. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Решение проблемы глобального изменения климата является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого развития, преодоления бедности и достижения социально-экономического благополучия всех стран мира. Парижское соглашение стало важным символом решимости мирового сообщества положить конец деградации окружающей среды. Казахстан, как страна, вносящая весомый вклад в решение экологических проблем как на национальном, так и региональном уровнях, придает особое значение реализации данного исторического соглашения. Следует также отметить важность Парижского соглашения в контексте проведения выставки «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия будущего», в ходе которой вопросам сохранения окружающей среды будет уделяться первостепенное внимание», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Казахстан был готов подписать это соглашение еще в апреле 2016 года вместе с другими странами. Однако процесс согласования некоторых норм договора в казахстанском правительстве несколько затянулся.

«Не успели провести внутригосударственные процедуры. Наш постоянный представитель в ООН Кайрат Абдрахманов выступил с заявлением в поддержку этого документа и сказал, что наша страна подпишет его в самое ближайшее время. Неподписание связано с техническим вопросом», — сообщил тогда руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

Между тем, 2 августа в интервью Радио ООН глава казахстанского МИДа Ерлан Идрисов пообещал, что Казахстан ратифицирует Парижское соглашение по изменению климата в самые сжатые сроки.

«Сейчас все внимание — на ратификацию, особенно ключевыми странами. Поэтому мы хотим показать пример. Мы взяли на себя обязательство ратифицировать документ в этом году — чем раньше, тем лучше. Надеемся, что и правительство, и парламент сработают синхронно, быстро ратифицируют документ, и мы видим в этом большой политический смысл», — заявил Идрисов.

Он также отметил, что Казахстан обязался сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 15 процентов. Идрисов добавил, что если Казахстану будет оказана дополнительная финансовая помощь, то страна сможет снизить объемы выбросов парниковых газов к этому же сроку даже на 25 процентов.

Следует отметить, что в феврале 2016 года казахстанские власти приостановили торговлю квотами на выбросы парниковых газов до 2018 года. Как тогда сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, данное решение было принято потому, что власти нашли в системе торговли квотами «перекосы и недоработки».

«В Казахстане действует система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Действует национальный план, по которому предприятия регулируемого сектора, у кого выбросы с каждой установки более 20 тысяч тонн углекислого газа, они должны быть включены в национальный план. У нас экономика растет, растет производство электроэнергии и тех квот, та система выдачи квот, что у нас действует, она не учитывает растущую экономику. По предложению депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента — ИА REGNUM ) были предложены некоторые главы приостановить, чтобы иметь возможность доработать процедуру выдачи квот. В течение ближайших двух лет — 2016−2017 годы — мы методологию изменим. Изменим в целом подход к регулированию системы выбросов парниковых газов, поэтому до 2018 года торговлю приостанавливаем», — пояснил Магауов.

Он также добавил, что в Казахстане действует так называемый исторический метод выдачи квот. «Берется факт за прошедшие 2 года, и от него отнимается тот необходимый резерв снижения. То есть это порядка 1,5 процента в год мы отнимали от исторического значения и выдавали компаниям уменьшенную квоту. Но со стороны компаний были вопросы, что в пределах одного года они не могут достигнуть такого снижения. При этом экономика Казахстана продолжает расти, и спрос на электроэнергию растет. И энергогенерирующие предприятия задают уместные вопросы: как им обеспечить потребности страны в электроэнергии, так как генерация электроэнергии связана с ростом выбросов парниковых газов. И они просили учитывать темпы роста экономики при выдаче квот», — объяснил он.

Отметим, что на 2014 год общий объем квот на выбросы парниковых газов в Национальном плане был установлен для 166 предприятий в размере 154 883 190 единиц, а в 2015 году — 152 790 480 единиц.

«Последний национальный план утвержден на 2014−2015 годы. Причем очень были жесткие ограничения, что компания не могла сэкономленные квоты с одного года перебрасывать на другой год. Текущий национальный план по квотам утвержден на 2016−2020 годы, и в нем уже предусмотрено, что компании могут перебрасывать в течение этого периода сэкономленные квоты, скажем, с 2016 на 2020 год», — сообщил в феврале Магауов.

Напомним, как уже неоднократно сообщало ИА REGNUM, в России к Парижскому соглашению отношение весьма неоднозначное. К примеру, 22 июля 2016 года в экспертном клубе ИА REGNUM состоялось публичное обсуждение итогов закрытого круглого стола «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России», прошедшего 19 июля в Аналитическом центре при Правительстве РФ.

Поводом для дискуссии стал аналитический доклад, подготовленный Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ), который посвящен потенциальным негативным последствиям введения углеродного налога для экономики России и в котором, в частности, говорится: «Проведённые ИПЕМ расчёты показывают, что ввод в России углеродного сбора в размере 15 долл. США/т экв. CO2 потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долл., что соответствует 2,56−3,29 трлн руб. Объём этих выплат равен 3,2−4,1% ВВП за 2015 г., 19−24% доходов федерального бюджета на 2016 г. или 35−45% суммарного объёма Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Если ставка сбора составит 35 долл. США/т экв. CO2, то объём выплат составит 7,5−9,6% ВВП».

Ввод углеродного сбора окажет негативное влияние практически на все виды экономической деятельности в стране. Наиболее серьёзный ущерб понесут нефтегазовая отрасль, электро‑ и теплогенерация, транспорт, АПК, а также отрасли промышленности, характеризующиеся высокой энергоёмкостью или значительными удельными выбросами: металлургия, производство азотных удобрений и цемента. Компании данной специализации будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 75% выручки и до 615% EBITDA в предыдущие годы.

Усиление налогового бремени грозит стать причиной закрытия множества предприятий и ликвидации целых отраслей промышленности, что приведёт к сокращению сотен тысяч рабочих мест в указанных выше отраслях экономики.

Между тем Казахстан, как и Россия, также зависит от нефтегазовой отрасли и промышленного производства, характеризующихся значительными удельными выбросами. Соответственно, вопрос «не приведут ли шаги, подобные подписанию Парижского соглашения, к серьезным социальным последствиям, и не поставят ли они страну на грань масштабной социально-политической дестабилизации, для Казахстана тоже является актуальным.

По мнению ведущего специалиста по международному экологическому праву — председателя Экофорума общественных организаций Казахстана Вадима Ни, подписание Парижского соглашения Казахстаном является правильным шагом.

ИА REGNUM: Вадим Павлович, какие риски несет в себе Парижское соглашение для Казахстана? Понятно, что данное соглашение носит вроде бы как добровольный характер, но не станут ли меры, реализуемые в рамках достижения целей данного соглашения, губительными? В той же России, к примеру, многие считают, что углеродный налог станет очередным гвоздем в крышку гроба российской экономики?

Парижское соглашение — это благо для мира, поскольку борьба с изменением климата привела к тому, что мировое сообщество поставило перед собой задачу в первую очередь, конечно же, снизить выбросы парниковых газов, и попутно создала стимулы для решения таких вопросов, как переход на новую энергетику, постепенный отказ от углеводородного сырья — в первую очередь угля, нефти и постепенно газа. И переход к солнечной энергии и ветряной энергетике, запасы которых практически неисчерпаемы. Парижское соглашение, как вы правильно заметили, носит добровольный характер. Но носит частично. Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, принятые по Парижскому соглашению — они добровольные, в отличие от Киотского протокола. Да, оно закрепляется на международном уровне, да, все страны его заявляют, но несоблюдение этих обязательств не является нарушением международного экологического права. Политическое подписание Парижского соглашения с точки зрения имиджа страны является необходимым фактором. Практически все страны его подписали 22 апреля на самом высоком уровне. Казахстан по техническим причинам не смог принять участие в этой церемонии. Из Центральной Азии пока не подписал только Таджикистан. Россия это соглашение также подписала. Но подписание само по себе не несет каких-то обязательств, поскольку соглашение вступает в силу только после ратификации. А чтобы Парижское соглашение вступило в силу, необходимо, чтобы 55 стран с 55% выбросов его ратифицировали. Думаю, что в случае с Парижским соглашением эта цифра будет достигнута в течение года-двух. Казахстан, как экспортер многих видов продукции, связанных с выбросами парниковых газов, не может оставаться в стороне от этого процесса. Потому что уже сейчас при покупке продукции многие международные крупные компании добровольно отслеживают так называемый углеводородный след и делают выбор в пользу поставщика с продукцией, у которой углеводородных выбросов меньше.

ИА REGNUM: С точки зрения экологии понятно, что Парижское соглашение несет в себе позитивный эффект. Но каковы будут при этом социальные последствия?

Любые меры, любые реформы на национальном и международном уровне на определенном этапе ведут к дополнительным издержкам. Если рассмотреть этот вопрос на бытовом уровне, то даже для перехода с угля на газ — нужно купить соответствующую печь, которая стоит гораздо дороже печки на угле.

ИА REGNUM: Это понятно. Но ведь бюджет Казахстана формируется в первую очередь за счет экспорта углеводородного сырья, при добыче которого и формируются те самые парниковые выбросы. Получается, что сокращение этих выбросов автоматически приведет к сокращению добычи ресурсов и экспорта.

Не сокращение, а стремление к сокращению. Это во-первых. А во-вторых, оно уже произошло. Мы давно предупреждали: нынешняя ситуация в Казахстане (имеется в виду низкие цены на нефть и сокращение ее экспорта — ИА REGNUM ) для экологов была предсказуема. Экономисты нам не верили, что это произойдет. Но это случилось: уголь уже давно не пользуется спросом, с нефтью это произошло сейчас. Через какое-то время это произойдет с газом. Мы должны понимать, что это продукция, которую нельзя будет экспортировать в течение долгого времени. Сверхприбылей от ее продажи тоже не будет. Если завтра страны — импортеры посчитают, что им эта продукция не нужна, то рынок в любом случае будет потерян. К примеру, мы когда-то летали исключительно на российских самолетах. Теперь на них даже сама Россия не летает, поскольку эти самолеты не соответствуют экологическим требованиям. И несмотря на то, что конкуренция в авиастроительстве невысока, российские самолеты не могут тягаться с Airbus или Boeing. Потому что они уже устарели и не соответствуют веяниям времени. То же самое будет происходить и с углеводородным сырьем.

ИА REGNUM: То есть, резюмируя, можно сказать, что Казахстан поступил правильно, подписав Парижское соглашение?

Да. Это был верный шаг. Но, на мой взгляд, торопиться с его ратификацией нам не следует. Я знаю, что министр пообещал ратифицировать соглашение как можно скорее. Но надеюсь, что это заявление было сделано только ради имиджа страны, а не с реальными намерениями. Для того, чтобы ратифицировать это соглашение, необходимо разработать ряд комплексных мер и провести серьезную работу. Я четко понимаю, поскольку давно занимаюсь этим вопросом, что для разработки мер потребуется как минимум год. Россия вот тоже обещала ратифицировать Соглашение в ускоренном темпе, но потом сбавила обороты, потому что там тоже понимают это.

А вот по мнению председателя экологического фонда «Зеленое спасение» Сергея Куратова, Казахстан может ратифицировать Парижское соглашение хоть завтра.

«Во всем этом есть определенная спекуляция. Во-первых, нас никто не заставляет подписывать эти конвенции. А во-вторых, эти Конвенции в Казахстане соблюдаются исключительно плохо. Та же Орхусская конвенция или Конвенция Всемирного наследия у нас не только не соблюдаются, но и нарушаются. К примеру, буквально в ближайшие дни будут опубликованы материалы по решению Комитета Всемирного наследия об уничтожении памятника Всемирного наследия на территории Казахстана нашим Министерством культуры и управлением пассажирского транспорта Алма-Аты. В этом отчете, по нашим данным, говорится о нарушениях на всех уровнях. Скандал нешуточный, поскольку этот памятник считается не только казахстанским, но и китайским и киргизским. Речь идет о городище Талгар (Тальхиз), которое вошло в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в совместной номинации Казахстана, Китая и Киргизии «Великий шелковый путь в Чанъань-Тянь-Шаньском коридоре». Но наши власти решили проложить через это место дорогу, ведущую на горнолыжный курорт… Как только эти материалы будут официально опубликованы, я готов вам рассказать об этой истории более подробно», — сообщил Куратов корреспонденту ИА REGNUM .

Напомним, Парижское соглашение об изменении климата было принято в Париже в декабре 2015 года на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Цель Соглашения — укрепление глобальных действий борьбы с изменением климата посредством «удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C сверх доиндустриальных уровней…» и усилия по ограничению роста температуры до 1,5°С для сокращения рисков и воздействия изменения климата. Соглашение было заключено между 195 странами и Евросоюзом. Правительство РФ одобрило документ 14 апреля.

К моменту подписания Соглашения (22 апреля 2016 года — ИА REGNUM ) 15 государств уже сдали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну на хранение ратификационные грамоты: Барбадос, Белиз, Фиджи, Гренада, Мальдивские острова, Маршалловы Острова, Маврикий, Науру, Палау, Палестина, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сомали и Тувалу.