Москва, 3 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ученые настаивают на внесении изменений в ФЗ-253 в части разграничения полномочий РАН и ФАНО. В Академии наук рассчитывают, что президент России их услышал и разберется в ситуации. Во всяком случае, по словам пресс-секретаря главы государства, Кремль с большим вниманием относится «к тем озабоченностям, которые высказывают и академики, и членкоры, различные профессора».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как пояснили ИА REGNUM в Академии наук, положительной реакции главы государства на свое обращение они ждут еще и потому, что открытое письмо Владимиру Путину «легло на подготовленную почву». В конце марта решением Общего собрания членов РАН был утвержден Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях российских ученых в 2015 году. Документ был представлен Путину и, конечно, не остался незамеченным.

ИА REGNUM уже писало, что открытое письмо академиков — результат обострения противостояния РАН и ФАНО. История отношений, если можно так выразиться, этих структур подробно изложена в Докладе главы РАН. Главная претензия академиков в том, что ФАНО превышает свои полномочия и «наряду с административно-хозяйственными функциями активно вмешивается в организацию научных исследований, включая определение направлений исследований и организацию их проведения».

Такая ситуация сложилась из-за несовершенства Федерального закона «О Российской академии наук…» (ФЗ-253), «в котором отсутствует четкое распределение предметов ведения и полномочий между РАН и ФАНО», сказано в докладе. Это позволяет трактовать отдельные пункты закона так, что Агентство позволяет себе вмешиваться в научный процесс, беря на себя «функции не только административно-хозяйственного, но и научного руководства».

Замысел был иным. Да, подразумевалось создание двух центров управления научным комплексом. Но при этом управляющие структуры, имея разный организационно-правовой статус, принципиально отличались своим административным ресурсом: «Управление содержательной частью — научными исследованиями возложено на Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук», а обеспечивающие функции — на Федеральное агентство научных организаций, которому были также переданы в полном объеме права учредителя подведомственных организаций».

Однако отдельные пункты ФЗ-253, перечисленные в докладе (5.3.2, 5.3.3. , 5.3.4), возлагали на ФАНО утверждение программ подведомственных ему научных организаций — а это институты РАН! В списке возможностей Агентства оказалась — внимание — «разработка (совместно с РАН) плана проведения фундаментальных исследований, проведение оценки эффективности деятельности организаций, подведомственных Агентству (с учетом оценки, осуществляемой РАН)». Любому очевидно, что эти функции выходят далеко за рамки хозчасти.

Как только ни ерничали насчет того, что кухарка может управлять государством. Теперь по ФЗ-253 получилось, что завхоз может управлять наукой. Это и возмущает ученых, заставляя писать письма и просить внести изменения в закон, чтобы не было лазеек и двойных толкований. Фактически требуется, как у классика — «дайте мне такую бумажку, чтобы это была окончательная бумажка, не бумажка, а броня!» Только в этом случае никакой Швондер и близко не пойдет.

Пока же, как свидетельствует доклад, ФАНО параллельно с РАН формирует научную политику. В мае 2015 года оно «выступило с реальными возражениями против осуществления РАН своих полномочий по научно-методическому руководству научными организациями и организациями высшего образования (письмо от 25.05.2015 №007−182−11/4к-282). Помимо этого, ФАНО ввело ограничение на предоставление подведомственными организациями информации, необходимой РАН для осуществления своих функций, что прямо противоречит соответствующим положениям 253-ФЗ «О Российской академии наук…».

Таких цитат из доклада можно привести десятки. Суть одна — ФАНО мешает ученым заниматься научной работой. Но главное в том, что эта структура в своих руках сосредоточила деньги. А это уже серьезный аргумент. «Концентрация финансовых и материальных активов дает возможность ФАНО выстраивать собственную систему научных исследований».

В качестве примера приводится ситуация с программами фундаментальных исследований по приоритетным направлениям президиума РАН. При распределении объёмов ассигнований на выполнение Программ президиума РАН ФАНО на практике реализовало принцип остаточного финансирования. «В результате были существенно снижены объемы финансирования проектов Программ президиума РАН, выполняемых по стратегическим приоритетным направлениям: исследования в интересах развития Арктического региона, обороны и безопасности, математического моделирования, медицинской тематики», — сказано в докладе.

В частности, при секвестре бюджета в 2015 году ФАНО уменьшило объем субсидий на выполнение государственного задания институтам на 5% (3 млрд руб.) от исходных объемов, а финансовое обеспечения программ президиума РАН — на 50% (2,7 млрд руб.). Только вмешательство в этот процесс власти позволило предотвратить процесс ликвидации программ президиума РАН.

«Непоследовательный и противоречивый характер вмешательства ФАНО России в организацию фундаментальных исследований препятствует дальнейшему ходу реформ», — вывод из доклада президента РАН президенту России Владимиру Путину.