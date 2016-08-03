Москва, 3 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы населения России — а январь-июнь 2016 года снизились на 5%. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Реальная начисленная среднемесячная зарплата сохранилась на уровне соответствующего периода 2015 года.

Просроченная задолженность по зарплате на 1 июля 2016 года составила 3,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,5%.