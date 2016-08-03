Бохтар, Таджикистан, 3 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, убит в Курган-Тюбе, административном центре Хатлонской области, в ночь с 30 на 31 июля. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила «Азия-Плюс».

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Отмечается, что российский военный был убит в ходе драки с местной молодежью в одном из ресторанов. Возбуждено уголовное дело, по подозрению в убийстве задержаны несколько человек.

Как сообщило радио «Озоди», начальник пресс-службы Центрального военного округа Ярослав Рощупкин подтвердил информацию об убийстве военнослужащего и подчеркнул, что, согласно итогам предварительного расследования, преступление носило бытовой характер, так как «возникла ссора, которая завершилась тяжкими последствиями».

Кроме того, отмечается, что в эту же ночь получил ножевые ранения сотрудник управления Агентства по борьбе с наркотиками в городе Курган-Тюбе, однако неизвестно, связаны ли два эти происшествия.

Местные СМИ подчеркивают, что убийство произошло в развлекательном заведении, популярном как у местных жителей, так и у российских военнослужащих 201-й РВБ.

Напомним, двумя неделями ранее служащий российской военной базы был признан виновным в убийстве таджикской девушки, совершенном на территории базы в ноябре 2015 года. По решению суда старший лейтенант Иван Щербаков будет отбывать 12 лет заключения в одной из исправительных колоний Красноярского края и должен выплатить компенсацию семье погибшей в размере 1,5 млн рублей.