Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Вернувшийся в июле из ремонта исторический крейсер «Аврора» сегодня, 3 августа, стал доступен для посетителей. На борту корабля развернута экспозиция филиала Центрального военно-морского музея (ЦВММ). За время ремонта крейсера его музейная составляющая претерпела существенные изменения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проход «Авроры» под Троицким мостом в ночь на 16 июля 2016 года

«Она рассказывает уже не только об октябрьских событиях 1917 года, но и обо всей истории российского флота, о месте «Авроры» в самых великих и трагических событиях XX века. Это и Цусимское сражение, и революция, и годы Великой Отечественной войны», — отметили накануне в ЦВММ.

Кроме того, частью музейной экспозиции стал медицинский блок «Авроры». В нем впервые в российском флоте было применено рентгеновское оборудование.

Как сообщают городские СМИ, предварительной продажи билетов на «Аврору» не велось, поэтому в первые дни ожидается ажиотажный спрос на посещение крейсера и осмотр его музейной экспозиции.

Напомним, 16 июля 2016 года «Аврора» вернулась из Кронштадта, где находилась на ремонте с сентября 2014 года. В ходе ремонта были обновлены конструкции корабля и модернизированы его системы безопасности и пожаротушения. Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.

«Новая система видеонаблюдения из 52 камер почти полностью исключает возможность незамеченного проникновения на корабль. Были обновлены исторические детали, в том числе палуба из тикового дерева», — отмечают в ЦВММ.

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31 июля, в День ВМФ, на «Авроре» побывал президент России Владимир Путин, он осмотрел корабль и его экспозицию.

Тем временем инспекция Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы начала выездную внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод», которое ремонтировало крейсер «Аврора».

«Аврора» — крейсер 1-го ранга Балтийского флота. Построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Крейсер «Аврора» принял участие в Русско-японской войне 1904−1905 годов, в частности в Цусимском сражении 14−15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914−1918 годов, в Гражданской войне в России 1918−1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, защищая Ленинград. В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал Центрального военно-морского музея.