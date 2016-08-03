Варшава, 3 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зебро распорядился немедленно освободить из-под стражи двух вандалов, осквернивших могилу Болеслава Берута, польского президента в 1947—1952 годах. Как передает телеканал TVP.info, произведенный полицией арест подозреваемых Зебро назвал «необоснованным».

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Пресс-служба министерства юстиции сообщила, что «в день 72-й годовщины начала Варшавского восстания (1 августа — ИА REGNUM ) варшавская полиция, не уведомляя прокуратуру, задержала на воинском кладбище Повонзки двух молодых людей, которые на плите Болеслава Берута нарисовали красную звезду и написали слово «палач». Задержанных доставили в полицейский участок. Министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зебро потребовал от регионального прокурора добиться немедленного освобождения задержанных. Сотрудники областной прокуратуры отправились в полицейский участок, чтобы немедленно выпустить задержанных на свободу».

Представитель прокуратуры в Варшаве Михал Джеканьский рассказал, что в настоящий момент по этому делу проводятся «действия в необходимом объеме», по завершении которых, возможно, будет принято решение о возбуждении уголовного дела, если «обстоятельства укажут на законность такого решения». Уголовный кодекс Польши предусматривает за «оскорбление трупа, праха людей или места упокоения умершего» наказание в виде «штрафа, ограничения или лишения свободы до двух лет». Однако есть все основания считать, что вандалы будут с почестями выпущены на свободу.

Так, заместитель министра внутренних дел и администрации Польша Ярослав Желиньский в интервью журналистам пояснил, что дело «имеет различные аспекты и требует спокойного анализа», поскольку есть, «с одной стороны, закон, а с другой стороны — исторический, политический и патриотический контекст: скажем себе прямо — памятник Беруту никогда не должен стоять на Повонзках, которые являются национальным некрополем». А в ночь с понедельника на вторник у полицейского участка, где содержались задержанные осквернители могилы польского президента, собралась группа поддержки вандалов во главе с депутатами Сейма Польши от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Анитой Червиньской и Малгожатой Гощевской.

Война с памятниками и историческими персонажами эпохи Польской Народной Республики (ПНР) возобновилась в Польше с приходом во власть PiS. В сентябре этого года в стране вступает в силу закон о декоммунизации, предусматривающий переименование улиц и объектов, связанных с ПНР. Под его действие попадают около 1300−1500 объектов. Как видно, действия вандалов, глумившихся над могилой Берута, вполне укладываются в логику правительства. Это первое. И второе. Теперь МИД Польши получил новый аргумент в «защиту» осквернителей советских воинских захоронений. Варшава может сказать, что со своими памятниками она обходится ничуть не лучше.