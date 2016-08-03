Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Петербургская психиатрия вступила в период «слияний и поглощений». Руководство городского здравоохранения уверено, что идущие изменения благотворно отразятся на одной из самых деликатных сфер медицины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gpb3.ru Больница им. Скворцова-Степанова

Петербургский психоневрологический диспансер (ПНД) №7 в конце 2016 — начале 2017 года объединится с Городской психиатрической больницей №1 им. Кащенко. К концу 2016 года также завершится процесс объединения психиатрических больниц №3 и №4. Формирование одной административной структуры и единого лечебно-реабилитационного процесса позволит оказывать пациентам более квалифицированную помощь, уверена заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Яна Кабушка.

Напомним, что уже около полугода идет работа по объединению Городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова, которая, по словам главного психиатра городского комздрава Александра Софронова, имеет свыше 1600 коек, и Городской психиатрической больницы №4, в распоряжении которой только 150 коек, при практически равноценной их обеспеченности персоналом, что крайне невыгодно для города.

По словам Яны Кабушка, здание больницы №4 будет закрыто, а пациентов и сотрудников переместят в больницу №3. Постановление правительства города о реорганизации этих учреждений ведомство ожидает получить в течение двух ближайших месяцев.

Больница им. Кащенко в настоящее время имеет площадку в селе Никольском Гатчинского района Ленобласти, а у Психоневрологического диспансера №7 три площадки — стационар на набережной реки Фонтанки, амбулатория на Старо-Петергофском проспекте, дневной и ночной стационар, а также психотерапевтический центр на Канонерской улице. Все эти площадки, как заверили представители комздрава, продолжат свою работу без сокращения коек и медперсонала.

«В первом случае речь идет об объединении психиатрических больниц на одной площадке, во втором — лишь об объединении двух юридических лиц в одно и частичном сокращении административной части при сохранении существующих площадок. Самоцелью же является оптимизация, чтобы в рамках того же финансирования (или более высокого), мы смогли еще больше повысить эффективность лечения наших пациентов», — подчеркнул Александр Софронов.

Как отмечает Яна Кабушка, каждая из психиатрических клиник Петербурга имеет свои сильные стороны, а объединение позволит пациентам свободнее перемещаться из одного учреждения в другое. Так, если ПНД №7 — это диагностика и оказание экстренной помощи, то больница им. Кащенко — реабилитация и хороший стационар.

Также объединение позволит оптимизировать расходы после сокращения административного аппарата, экономической и бухгалтерской служб ПНД №7. После объединения ПНД №7 и больницы им. Кащенко, отметила Кабушка, главным врачом будет назначен и.о. главного врача ПНД №7 Александр Колчев, а руководителем учреждения останется главврач больницы им. Кащенко Олег Лиманкин.

По словам замглавы комздрава, при реорганизации городской психиатрической больницы №4 только на зарплате административно-управленческого аппарата удастся сэкономить 46 млн рублей за год. Эти средства, отметила она, равноценны стоимости ремонта одного-двух отделений больницы в зависимости от метража, или дополнительному лекарственному обеспечению.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Софронов, первый этап реформ, которые стартовали еще в 2010—2011 году, позволил сократить количество коек в психиатрических стационарах на 670 штук. Однако от этого сокращения, подчеркнул он, не пострадало качество медпомощи, а напротив — существенно снизилась летальность, время пребывания больных в стационаре, увеличилось число переведенных в учреждения соцзащиты пациентов.

В 2010 году в этой сфере было 6075 коек, а в 2015 году — 5398. Обеспеченность койками в Петербурге составляла в 2010 году 13,3%, а в 2015-м — 10,3%. «И это всё равно больше, чем в среднем по стране. Мы сократили количество госпитализаций за пять лет на 4,5 тысячи случаев. Это бесстрастная статистика, которая говорит о том, что увеличилось число пациентов, получающих амбулаторное лечение», — отметил Софронов.

Главный психиатр города также подчеркнул, что оптимизация психиатрических учреждений Петербурга идет в рамках совершенствования всей системы здравоохранения РФ. По его словам, президент Владимир Путина поставил задачу по уменьшению бюджетного бремени и повышению качества услуг в сфере здравоохранения, что как раз и предусматривает укрупнение однотипных учреждений путем реорганизации и создания многофункциональных центров.