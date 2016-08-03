Москва, 3 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают падение и каждый день бьют все новые антирекорды. Brent вчера обновила 3,5-месячный минимум. Причем предпосылки для дальнейшего падения все еще сохраняются, так как факторов давления на сырьевых рынках немало, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Исследование Рейтер показало, что объем добычи всех 13 членов ОПЕК на текущий момент находится на исторических максимумах. На рынок вернулась Нигерия и Ирак. Сланцевые компании США за июль расконсервировали 44 буровых установки, что стало максимальным месячным приростом с начала 2014 года. Следующей отметкой на пути вниз может стать район 40,90 долл./баррель», — сказала Афанасьева.

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«Сегодня, 3 августа, у Brent будут дополнительные драйверы для колебаний, помимо баланса спроса и предложения. Отчет от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах, конечно, способен развернуть котировки вверх при условии резкого сокращения объемов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа цены на нефть умеренно растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в стране и сильно подешевевшей накануне американской валюты. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,41% — до $41,97 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,51%, до $39,71.