Москва, 3 августа, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин подает судебный иск к ряду СМИ, включая «Новую газету» и телеканал «Дождь». Поводом к этому стало распространение изданиями недостоверной информации, сообщает пресс-центр нефтегазовой компании.

wallspaper.ru Фемида

«На фоне успешной работы ПАО НК «Роснефть» кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер в связи с событиями, происходящими на рынке, включая приватизационный процесс», — говорится в сообщении.

Руководство «Новой газеты» прокомментировало информацию о намерении главы «Роснефти» подать исковое заявление, назвав судебный процесс «единственно возможным цивилизованным способом решения споров». Представители издания готовы встретиться в суде со стороной истца, говорится в сообщении газеты.

Поводом к претензиям главы «Роснефти» могла послужить публикация о предположительном отдыхе Ольги Сечиной на одной из самых больших яхт в мире.