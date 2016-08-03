Москва, 3 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Опять и снова инвесторы следят за происходящим на рынке нефти. Согласно наблюдениям Американского института нефти, API, на прошлой неделе запасы черного золота в стране сократились на 1,34 млн баррелей, почти совпав с ожиданиями экономистов. Несмотря на стабильность в индикаторе, он не смог поддержать сырьевые котировки — баррель Brent успел обновить очередное «дно» и коснуться $41,51 за «бочку». Утром в среду североморская нефть торгуется по $41,91 за баррель. Это цена — минимальная для нефти за последние четыре месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня,. 3 августа, рынок будет ждать выхода отчета по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Усредненные ожидания показывают, что показатель для нефти мог снизиться к 29 июля на 1,363 млн баррелей. Торги середины недели для черного золота пройдут в диапазоне $41,30−42,45.

Интересно, что шестинедельный максимум евро в паре с долларом США не стал фактором поддержки для рынка нефти. Похоже, что каждый актив сейчас живет в своей реальности. Евро/доллар утром в среду торгуется вокруг 1,1212, резкий скачок вверх основан как на вышедших ранее слабых данных по американскому ВВП за второй квартал, так и на опубликованной накануне статистике по доходам и расходам американцев.