Москва, 3 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. По нефти в целом сохраняются достаточно пессимистичные настроения. Рынок все еще живет опасениями относительно переизбытка предложения на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К тому же, как стало известно, Saudi Aramco — крупнейший экспортер нефти в мире, объявил о снижении цен на марку сырца Arab light sweet. Цена на сентябрьские поставки стала ниже на $1,30 от августовской. А это уже чревато очередным витком ценовых войн в борьбе за свою долю рынка», — отметила эксперт.

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По мнению аналитика OBR Forex Анастасии Семеновой, «среднесрочная картина по рынку черного золота остается негативной, поэтому кратковременные всплески активности покупателей могут рассматриваться как возможность для открытия новых коротких позиций на все еще низких, но более привлекательных уровнях. Brent снова может протестировать уровень 42 долл./баррель, пробой которого откроет путь к новым апрельским минимумам и следующему психологическому уровню 41 долл./баррель».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, мировые цены на нефть умеренно растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в стране и сильно подешевевшей накануне американской валюты. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,41% — до $41,97 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,51%, до $39,71.