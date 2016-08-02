Анкара, 3 августа, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Федерация футбола Турции уволила 94 своих сотрудников на фоне массовых чисток, проводимых после попытки военного переворота в стране. Соответствующее заявление распространила 2 августа пресс-служба организации.

Большая чистка

Сообщается, что среди сотрудников, с которыми федерация сочла необходимым прервать отношения, оказались арбитры и их помощники, представители региональных судейских комитетов и наблюдатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и государственных структур, арестованы или лишились своих постов тысячи человек, ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых был закрыт.