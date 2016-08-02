Варшава, 2 августа, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Власти Польши приняли решение не восстанавливать режим местного приграничного передвижения (МПП) с российской Калининградской областью. Об этом сегодня, 2 августа, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Польши Ярослав Зелиньски.

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Напомним, власти Польши приостановили режим МПП с Калининградской областью с 4 июля этого года. Также режим МПП был приостановлен с украинскими пограничными областями. Причиной этому стало проведение саммита военного блока НАТО в Варшаве с 8 по 9 июля, а также Всемирного дня молодежи в Кракове с 26 по 31 июля.

Но даже польские СМИ заявили, что вряд ли причина приостановки режима МПП с Калининградской областью связана с саммитом НАТО в Варшаве.

Зелиньски заявил, что Варшава не будет восстанавливать режим МПП с Россией, так как Москва якобы не ликвидировала причины, связанные с безопасностью Польши, которые стали поводом для ограничения приграничного передвижения. При этом замминистра подчеркнул, что Польша восстановит режим МПП с Украиной уже 3 августа.