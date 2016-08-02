Москва, 2 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум.



mocoloco.com Прозрачность

Введение личного идентификатора решит проблему межведомственного взаимодействия и позволит лучше планировать расходы бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа завила президент МОО поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди» Ольга Косец, комментируя планы Минкомсвязи ввести личный идентификационный номер для граждан РФ к 2025 году.

«В нашей стране есть одна извечная проблема — отсутствие межведомственного взаимодействия. Введение нового идентификатора поможет эту проблему решить, и согласованности будет больше. Другое дело, что надо по максимуму исключить возможности неожиданного «обрушения» человеческой жизни в случае внезапной утери номера. Думаю, к 2025 году с этим додумаются что-то сделать», — предположила она.

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Еще один плюс инициативы — повышение прозрачности во всех сферах и «всеобщий учет», который нужен в том числе и для того, чтобы планировать расходы бюджета, социальные программы, развитие промышленности и предпринимательства, пояснила эксперт.

«Как в России привыкли верстами считать с разбросом в несколько сотен верст, так и до сих пор теряем в статистике людей миллиардами и миллионами. Минусов не быть не может — это расходы на реализацию программы и возможность ее непроработанности. Но для этого есть эксперты и контрольные ведомства. А то, что в любом проекте найдутся недовольные им, — аксиома», — констатировала она.

Напомним, что единый личный идентификационный номер для граждан РФ планируется разработать к 2025 году. Предполагается, что он заменит собой нынешние СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. Это будет 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. Такая инициатива содержится в стратегических документах Минкомсвязи, пишут СМИ.