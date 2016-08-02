Москва, 2 августа, 2016, 21:47 — ИА Регнум.



Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Использование единого идентификационного номера гражданина РФ ускорит проведение банковских операций, значительно снизив при этом угрозу мошеннических вмешательств. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заяил генеральный директор глобального бизнеса онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков, комментируя намерения Минкомсвязи ввести к 2025 году единый личный идентификационный номер вместо ИНН, СНИЛС и других идентификаторов.

«Использование личного номера может быть очень удобным: с его введением отпадет необходимость в сборе, хранении и обновлении десятков документов, которые сопровождают буквально каждый официальный шаг гражданина. С точки зрения онлайн-кредитования такой номер позволит кредитору проводить скоринг ускоренными темпами, получая доступ ко всей необходимой информации о заемщике в считанные секунды. В результате процесс получения займов будет занимать буквально пару минут, при этом значительно снизится доля мошеннических операций», — рассказал он.

При этом эксперт не исключил, что возможно появление групп активистов, которые будут выступать против нововведения, но это не должно остановить работу над проектом. «По прошествии времени, найдутся и те кто, выявят множество плюсов. К слову, до сих пор идет «привыкание» к и безналичным платежам и использованию банковских карт», — привел пример Петков.

Единый личный идентификационный номер для граждан РФ, который должен заменить нынешние СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы, планируется разработать к 2025 году. Это будет 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. Такие планы содержатся в стратегических документах Минкомсвязи, пишут СМИ.