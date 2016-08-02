Вильнюс, 2 августа, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Президент Литвы вручила верительные грамоты послу Литвы в Белоруссии Андрюсу Пулокасу, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в канцелярии президента Литвы.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

На встрече были рассмотрены вопросы энергетики, экономики, миграции и безопасности. «Президент еще раз подчеркнула необходимость требовать, чтобы власти Белоруссии обеспечили прозрачность строительства Островецкой АЭС (так в Литве называют БелАЭС — прим. ИА REGNUM ) и незамедлительно впустили международных экспертов, которые могли бы беспристрастно оценить безопасность проекта и его влияние на окружающую среду», — говорится в распространённом пресс-службой Грибаускайте сообщении (напомним, что глава МАГАТЭ Юкия Амано лично посетил площадку БелАЭС и отметил, что эта станция является проектом высокого уровня безопасности — прим. ИА REGNUM ).

Президент подчеркнула, что, несмотря на сокращающийся объем экспорта Литвы в Белоруссию, страна является важным экономическим партнером. Также важно создать соответствующие условия для работы специалистов по информационным технологиям из Белоруссии в Литве. По словам Грибаускайте, нужно защищать интересы литовского бизнеса в сферах экспорта, инвестиций и транзита.

Напомним, власти Литвы стараются активно препятствовать строительству БелАЭС, называя станцию «небезопасной». Власти страны на высшем уровне как совершившейся факт комментируют слухи о различных авариях во время строительства БелАЭС, игнорируя опровержения. БелАЭС также стала элементом предвыборной кампании накануне осенних выборов в Сейм Литвы. Партия «Союз Отечества» — Христианские демократы собрали подписи населения за рассмотрение в парламенте вопроса о запрете покупки и транзита электроэнергии с БелАЭС.