Москва, 2 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В последние дни июля СМИ сообщили о том, что в правительстве прорабатывают идею внедрения единого реестра граждан — каждому человеку планируют присвоить личный номер — 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. Инициатива обсуждалась 26 июля на заседании правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, пишет Интерфакс.По итогам заседания глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в сентябре-октябре ведомство должно завершить разработку общей концепции, и уже в ноябре подготовить общий закон.

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Первоначальный проект концепции подготовил Минфин, который будет руководить формированием и ведением ресурса с точки зрения методологии, а также координировать действия других органов власти по формированию и ведению реестра. Реализовать идею планируется в три этапа до 2025 года.

Реестр будет содержать базовые сведения о гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также о российских гражданах, постоянно проживающих за рубежом. Предполагается, что новый инструмент позволит заменить и объединить в себе существующие идентификаторы, такие как ИНН и СНИЛС.

Таким образом, помимо персональных данных граждан в реестр будут включены сведения об образовании и обучении, отношение к воинской обязанности, дееспособность, сведения о судимости. В реестре будет содержаться и информация о документах граждан (номера и другие сведения), данные о постановке на учет по месту жительства, на учет в налоговых органах, органах занятости и так далее, сведения о регистрации в системе социального страхования. У иммигрантов, в свою очередь, также будут указываться страна прибытия и персональные данные родственников. Основу реестра составят сведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и — в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства — сведения, содержащиеся в информационных системах Министерства внутренних дел РФ. Остальные сведения будут поступать в реестр из других специализированных информационных систем.

Интересно, что сам Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния пока не существует. Федеральный закон о переводе информации, которая хранится в ЗАГСах на бумажных носителях, в электронный вид был принят в июне — теперь он вступит в силу с 1 января 2017 года, пишет «Российская газета».

Согласно документу, перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид предполагается завершить к 31 декабря 2019 года. Оператором нового реестра станет Федеральная налоговая служба. В законе отмечается, что все записи актов гражданского состояния и другая информация о лицах, содержащаяся в реестре, подлежат постоянному хранению.

Еще раньше, в декабре 2013 года был принят закон, предполагающий формирование единой базы данных граждан, содержащей сведения о его регистрации, паспортные данные, номера социального страхования и информацию о судимостях.Тогда речь шла о документе под названием «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и о признании утратившим силу пункта 4 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который был разработан Федеральной миграционной службой и который предложил, соответственно, наделить службу полномочиями по ведению государственного информационного ресурса по регистрационному учету.

Естественно, идея формирования единой электронной базы данных о гражданах была бы неполной без электронных паспортов, «пилотный проект» по внедрению которых, впрочем, готовится уже несколько лет, а дата запуска «пластиковых удостоверений» откладывается все дальше и дальше. Предполагается, что электронный паспорт может быть использован в качестве носителя полисов медицинского и пенсионного страхования, для размещения сведений, содержащихся на водительском удостоверении и так далее.

Идея внедрения электронных паспортов активно обсуждалась в российских СМИ на протяжении последних нескольких лет. Осенью 2012 года стало известно, что ФМС приступила к работе над концепцией электронных идентификационных карт вместе со специалистами из Минкомсвязи. В августе 2013 года глава ФМС России Константин Ромодановский сообщил, что на электронной карте, помимо фотографии, персональных данных с именем, фамилией и отчеством и адреса будут указаны ИНН, СНИЛС, электронная и цифровая подпись, а также будет оставлено место для отпечатков пальцев.

Изначально предполагалось, что до 2025 года все граждане России сменят «бумажный» паспорт на «пластиковый», при этом в ФМС заявляли, что уже с начала 2016 года ведомство готово отказаться от выдачи внутренних паспортов и предоставлять вместо них удостоверение в виде пластиковой карты с электронным чипом. При этом информация по поводу порядка замены и использования двух видов паспортов была достаточно противоречивой: с одной стороны сначала утверждалось, что до 2025 года оба документа будут выдавать параллельно. Позже однако заявили, что срок внедрения новых паспортов сокращается и начнется уже в 2016 году, при этом иметь сразу два удостоверяющих документа незаконно.

В течение последних двух лет СМИ, периодически писали о вступлении в силу нового документа с 1 января 2016 года. При этом предполагалось, что выдача экземпляров могла начаться с 1 июля 2015 года в нескольких регионах: Крым, Севастополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. Тем не менее, несмотря на то, что министр связи РФ Николай Никифоров еще в мае 2015 года заявлял, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта, «пилотный» проект ни в 2015, ни в 2016 году так и не был запущен.

После длительной паузы в апреле 2016 года с заявлением о перспективах использования электронных документов выступил замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. По его словам, электронные паспорта ведомство теперь уже планирует внедрить с 2018 года. Учитывая, что сам переход на «электронные» паспорта с «бумажных» не предполагает финансовых затрат со стороны государства, поскольку должен покрываться государственной пошлиной при замене документа, вопрос о причинах затягивания с запуском новой паспортной системы остается открытым.