Москва, 2 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Технических препятствий для использования имеющегося корпуса реактора на первом блоке строящейся Белорусской АЭС не существует. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, комментируя происшествие на стройплощадке в начале июля, которое вызвало шквал сообщений о небезопасности строящейся атомной станции в литовских СМИ, а также в соцсетях. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме, затем корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

«Специалисты компании АО «АЭМ-технологии» — предприятия-изготовителя корпуса реактора для первого блока Белорусской АЭС, — безусловно, были привлечены к дополнительному неразрушающему контролю, который потребовался после инцидента, произошедшего при перемещении корпуса на монтажной площадке станции, — рассказал главный конструктор АО «АЭМ-технологии» Александр Соловьев. — В соответствии со специально разработанной программой контроля были обследованы все основные сварные соединения на корпусе, зоны приварки патрубков, а также антикоррозионная наплавка внутри корпуса. Все контролируемые зоны подвергались визуально-измерительному контролю, а также капиллярному (цветная дефектоскопия) и ультразвуковому контролю. Результат дополнительного неразрушающего контроля показал, что все сварные соединения, а также внутреннее антикоррозионное покрытие удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым рабочей конструкторской документацией.

Соответствующий отчет с результатами контролей, согласованный с генеральным проектировщиком реакторной установки (АО ОКБ «Гидропресс»), а также головной материаловедческой организацией (АО НПО ЦНИИТМАШ), передан генеральному подрядчику строительства станции (АО АСЭ) и заказчику (Белорусской АЭС) для принятия дальнейших решений».

«Проект станции, которая строится в нашей стране, прошел все необходимые экспертизы и соответствует всем нормам безопасности, — сообщил капитан 1-го ранга, командир атомной подводной лодки, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи предыдущего созыва Владимир Ворошнин. — Это новейшее поколение атомных реакторов, их надежность очень высока. Руководство нашей республики строго следит за организацией и реализацией стройки. К проекту были привлечены профессионалы с огромным опытом.

Говорить о каких-либо аварийных ситуациях на станции не приходится, станция находится в процессе сооружения. На любой мало-мальской стройке, будь то фабрика, завод или даже собственный коттедж возможны недочеты, вызванные в том числе человеческим фактором. Но все мы знаем, что уже проведен анализ всеми возможными способами реакторной установки — и не найдены никакие дефекты.

Корпус реактора изготавливается из высокопрочной стали по специальным технологиям, может выдержать ураганы, землетрясения, огромные внешние техногенные воздействия. Уверен, что от соприкосновения с землей с ним ничего не произошло, тем более что инженеры и эксперты провели анализы и исследования и подтвердили данный факт.

Нужно прекратить спекулировать на теме Белорусской атомной станции. Мы все видим, что соседняя Литва кусает локти, потому что как закрыла Игналину, так ничего более построить и не может. Люди уезжают, специалисты покидают Литву. Поэтому такая истерика с их стороны и идет!».