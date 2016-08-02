Нижний Новгород, 2 августа, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Производство самолетов Ил-114 на 40% может быть локализовано на предприятиях Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Об этом заявил президент «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь в ходе совещания по вопросу организации серийного производства самолёта Ил-114, которое 2 августа 2016 года провел на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Самолёт Ил-114

По словам Слюсаря, работа по подготовке серийного производства развернута, идет процесс оцифровки проектной документации, «просчитываются варианты использования задела, сделанного на Ташкентском заводе»: «Это позволит приблизить срок первого вылета самолета. В целом по проекту, с учетом кооперации, более 40%, по нашим расчетам, может быть локализовано в Нижнем Новгороде и на предприятиях ПФО. Это такие известные организации, как «Гидромаш», «Полет», «Теплообменник». Финальная сборка самолета будет осуществляться на заводе «Сокол», откуда самолет будет улетать».

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по модернизации и организации серийного производства самолёта Ил-114 ведётся в соответствии с поручением президента РФ. Планируется, что новые машины смогут обеспечить потребности в воздушных судах отечественной региональной авиации.

Предполагаемая стоимость реализации проекта по строительству самолета Ил-114 составляет порядка 55 млрд рублей.

В ходе совещании состоялось обсуждение текущих вопросов финальной сборки самолета Ил-114 и кооперации в рамках этого масштабного проекта.

«Сегодня были обсуждены последние детали, которые позволили нам окончательно прийти к выводу, что, действительно, финальная сборка самолета Ил-114 будет осуществляться на нижегородском «Соколе». Это даст возможность в оптимальные сроки и за оптимальные деньги построить самолет и в дальнейшем развивать предприятие», — заявил Бабич.

Ил-114 был спроектирован в советский период в КБ «Ильюшина». Тогда же была выпущена его ограниченная партия. Для работы в современных условиях самолет требовал модернизации и новых подходов для того, чтобы сделать его конкурентоспособным.

В рамках деятельности рабочей группы по созданию нового отечественного самолёта на базе Ил-114 был сформирован его технический внешний облик, произведены финансово-экономические расчеты, определены источники финансирования и производственная площадка, проработаны вопросы производственной кооперации.

Кроме того, для проекта Ил-114 будет создан совершенно новый отечественный авиадвигатель, который в дальнейшем предполагается использовать для строительства других самолетов.

Ил-114 — двухмоторный турбовинтовой самолёт, число пассажиров — 64 человек, крейсерская скорость — 500 км/ч, максимальная дальность полёта — 5500 км.

Проект предполагается реализовать в три этапа. На первом (2016−2019 годы) — производство самолёта Ил-114−300 из задела АО «Ташкентский механический завод», на втором этапе (2019−2029 годы) — собственное производство ПАО «ОАК» на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, на третьем этапе планируется разработка перспективного регионального самолёта размерностью до 80 пассажиров на платформе Ил-114−300.