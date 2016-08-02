Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил дополнительные дисквалификации российских спортсменов по итогам работы комиссии МОК. Об этом Бах заявил сегодня, 2 августа, в ходе 129-й сессии организации, которая началась в Рио-де-Жанейро.

Бег. Олимпийская легкоатлетическая дисциплина

Бах заявил, что МОК продолжит дополнительное допинг-тестирование. «Мы без колебаний будем санкционировать всех спортсменов, которые будут пойманы на употреблении допинга», — сказал глава МОК.

Кроме того, Бах напомнил, что обвинения против России, которые были озвучены в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) были настолько серьезными, что МОК не смог соблюсти в полном объеме принцип презумпции невиновности в отношении российских спортсменов.

«Тем не менее мы не могли лишить атлетов права доказать свою невиновность, поэтому установили такие жесткие критерии допуска на Олимпийские игры», — сказал Бах.