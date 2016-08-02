Москва, 2 августа, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Несмотря на изнуряющую жару и будний день, день ВДВ в Москве собрал большое число участников. Празднование 86-й годовщины Воздушно-десантных войск началось с Крестного хода по Ильинке до Красной площади. До этого прошла литургия в Храме Ильи Пророка, а на Васильевском спуске организовали праздничный концерт. Не обошлось и без традиционного купания десантников в фонтанах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование дня ВДВ на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайская туристка танцует с десантником во время празднования дня ВДВ

Дарья Антонова ИА REGNUM Турнир по армрестлингу во время празднования дня ВДВ

Одно из самых любимых мест десантников — Парк Горького. Здесь в честь профессионального праздника организовали концерт, а площадь перед главными воротами парка была оформлена по особенному — пространство превратилось в импровизированную взлетно-посадочную полосу для военно-транспортного самолета Ил — 76.

В парк «голубые береты» направлялись, чтобы увидеть своих сослуживцев и вспомнить годы службы. Многие приходили целыми семьями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шевелев

Десантник, участник боевых действий в Афганистане Сергей Шевелев последний раз был в парке в 1990-х. Сегодня он здесь со своими детьми. «Празднуют также, ничего не изменилось. Народу только больше, и как-то дружелюбнее стало. Я считаю, что надо продолжать праздновать, потому что никто кроме нас», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Уханов

Среди празднующих в парке вдвшников есть и те, кто приходит сюда ежегодно. Десантник, служивший в 1968−70 гг в Узбекистане, Валентин Уханов с утра гуляет по парку, встречает своих однополчан и делится воспоминаниями: «У меня 42 прыжка было. Военных действий не было: тогда еще не было горячих точек. Единственное, что было, это мы в сентябре 1969 года закрывали временно российско-китайскую границу до подхода основных сил. А действий военных не было. Тогда была мирная спокойная жизнь. Нам, так сказать, повезло, нашему поколению. А вот молодежи досталось: и Афганистан, и Чечня, и Абхазия. Поздравляю с праздником! Для меня день ВДВ — это самый большой праздник после 9 мая».

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование дня ВДВ в парке Горького

Представители Воздушно-десантных войск гуляли по парку в неизменных тельняшках и голубых беретах, приносили флаги и поздравляли друг друга. С разных сторон парка слышались крики «Слава ВДВ» и раздавались военные песни. Некоторые отдыхающие были в нетрезвом состоянии, но обстановка была спокойной: за порядком весь день следят сотрудники полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Дайнеко

Из купающихся в фонтанах есть и те, кто приехал в Москву из другого города. Сергей Дайнеко служил в 217 полку третьей самоходной артиллерийской батареи. В Москву из Тулы на праздник его позвали друзья. «Праздник ВДВ — для нас это святое! Для меня — это моя жизнь. Я стремился быть десантником. Я есть десантник. Я горжусь тем, что попал именно в ВДВ», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Десантник Игорь Петрович

А десантник Игорь Петрович отмечает профессиональный праздник с 1979 года. По его словам, традиция купания в фонтанах пошла именно с того времени. «Вообще вот на Красной площади всегда встречают ВДВ старые бойцы. Там все скромно. А вот в парке Горького отмечают и купаются в основном молодые», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Традиционные купания в фонтане на день ВДВ в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование дня ВДВ в парке Горького

Напомним, день ВДВ традиционно отмечается в России 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».