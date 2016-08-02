Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге погасил долги перед сотрудниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 августа в компании «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой»).

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

"Весь май и июнь закрыты. Осталось выплатить зарплаты за июль, но на это ещё есть время», — сказал собеседник агентства.

По данным комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, погашено 90% задолженности перед строителями стадиона.

Ранее генподрядчик объяснил задержку выплат тем, что заказчик, в лице Смольного, не полностью профинансировал выполненные работы. Недовольные задержкой строители провели стихийную акцию протеста в начале июля прямо на стройплощадке. После этого к вопросу урегулирования проблемы подключилась прокуратура.

Как уже сообщалось, Смольный решил досрочно расторгнуть с генподрядчиком госконтракт на достройку стадиона, необходимого для проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.

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Как заявляли ИА REGNUM в «Трансстрое», компании придётся оптимизировать штат из 650 сотрудников, так как на месяц, в течение которого генподрядчик должен передать стройплощадку после расторжения контракта, столько рабочих рук не требуется. Все сотрудники «Инжтрансстроя-СПб» заключали только срочные трудовые договоры до завершения возведения «Зенит-Арены».

По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, штаб по строительству стадиона должен будет, среди прочего, решить проблему трудоустройства инженерно-технического персонала компании «Инжтрансстрой-СПб».

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Напомним, уведомление о расторжении договора Смольный направил генподрядчику 15 июля, 26 июля истек срок, в течение которого его можно было отозвать. У городской администрации и комитета по строительству накопилось множество претензий к генподрядчику. В частности, было заявлено о готовности внутренних инженерных сетей стадиона всего на 60%. Кроме того, Смольный передал в правоохранительные органы данные о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые генеральный подрядчик объяснить не смог. «Инжтрансстрой-СПб», в свою очередь, заявляет о выполненных работах стоимостью в 1 млрд рублей, которые все еще не оплачены.

Стоимость арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. В данный момент стадион в целом готов на 85%, согласно договору его следует полностью построить до конца 2016 года.