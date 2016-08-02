Минск, 2 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 2 августа принял с докладом министра труда и соцзащиты Марианну Щёткину, обсудив с ней вопросы совершенствования пенсионного обеспечения и социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко заслушвает доклад министра труда и социальной защиты Марианны Щёткиной

В частности, было рассмотрено состояние Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), из которого делаются социальные выплаты. Чиновники также обсудили вопросы занятости населения — уровень безработицы, количество вакансий, переобучение кадров. Также обсуждалась своевременность выплаты зарплат «по конкретным проблемным предприятиям», пенсий и адресной социальной помощи, сказано в официальном сообщении. Была рассмотрена демографическая ситуация и выплата пособий семьям с детьми.

Был рассмотрен проект указа «О пенсионном обеспечении отдельных категорий военнослужащих» и некоторые вопросы исчисления стажа госслужащих. Руководитель постсоветской республики отметил: «Главное, чтобы мы снова не разбалансировали систему: потому что кого-то поддержали, кому-то льготы предоставили — обиделись остальные категории. Поэтому я вас пригласил, чтобы вы доложили мне об этих документах — зачем они нужны, и во что выльется финансово их реализация».

Как сообщало ИА REGNUM, население Белоруссии составляет около 9,5 млн человек, из которых 2,6 млн — пенсионеры. Самые высокие пенсии в краю «социально ориентированной рыночной экономики» у «силовиков», чиновников и «народных избранников». Обычная пенсия в Белоруссии составляет около $150 (у «слуг народа» кратно выше), при этом доходы работающих пенсионеров облагаются налогами.

Напомним, в Белоруссии с 1 августа изменились минимальные потребительские бюджеты: МПБ для трудоспособного населения уже составляет 366,80 белорусских рубля (около $183 в эквиваленте), пенсионеров — 288,03 рубля, студентов — 271,96 рубля, детей в возрасте до 3 лет — 233,11 рубля. МПБ на одного члена семьи из четырёх человек составляет 285,43 рубля и 312,24 рубля — для молодой семьи из трёх человек.

Минтруда и соцзащиты также пересмотрело размеры бюджетов прожиточного минимума: БПМ составляет (в деноминированных «зайчиках»): в среднем на душу населения — 175,5 белорусских рубля (эквивалентно $88), трудоспособное население — 193,58 рубля, пенсионеры — 134,4 рубля, студенты — 170,46 рубля, дети в возрасте до трёх лет — 112,3 рубля, дети в возрасте от трёх до шести лет — 155,82 рубля, дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 191,5 деноминированных «зайчиков».