Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Патриотическая и левая общественность Санкт-Петербурга при участии ряда национальных диаспор проведет 3 августа митинг против намеченного приезда в город президента Турции Реджепа Эрдогана и нормализации отношений с этой страной, замороженных после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика в Сирии. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы акции, которая пройдет в 19:00 в среду в Московском парке Победы у памятника маршалу Георгию Жукову.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Дата проведения митинга выбрана не случайно. 3 августа — день рождения российского военного лётчика, подполковника Олега Пешкова, расстрелянного террористами 24 ноября 2015 года после того, как пилотируемый Пешковым Су-24М был сбит турецким истребителем F-16. Олег Пешков посмертно был удостоен звания Героя России.

Участники предстоящей акции намерены выступить против восстановления дипломатических, экономических и прочих отношений с Турцией, считая, что сближение Москвы с режимом Эрдогана «представляет угрозу экономической и торговой безопасности нашей страны».

Кроме того, инициаторы митинга требуют проведения военного трибунала над теми турецкими гражданами, кто отдал и исполнил приказ на уничтожение российского самолета, и теми лицами, кто вел огонь с земли по катапультировавшимся российским пилотам.

«Мы не считаем этот трагический вопрос урегулированным, и тем более выступаем против предстоящего «визита примирения» Реджепа Эрдогана в Россию», — говорится в заявлении организаторов митинга.

Они призвали граждан России продолжить бойкот Турции, а политическое руководство России — «прекратить восстановление отношений с нашим врагом».

Как сообщается, среди организаторов акции — активисты партий КПРФ, «Родина» и «Другая Россия», общественные организации участников боевых действий в Донбассе, молодежные левые движения, а также представители армянской, сирийской и курдской общин Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля вице-премьер Турции Мехмет Шимшек сообщил, что 9 августа в Санкт-Петербург прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. При этом представитель Кремля добавил, что повестка встречи лидеров двух стран пока не обсуждается, однако «дефицита тем не будет».

Напомним, после того, как в Кремле решили, что Турция принесла извинения за сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-24 над Сирией, было заявлено о возобновлении российско-турецких отношений на докризисном уровне.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению законодательной базы для нормализации отношений с Турцией. После решения о нормализации отношений сняты туристические ограничения. Разрешена отправка российских туристов в Турцию, однако чартерные рейсы пока не возобновлены.

При этом курс, взятый на восстановление отношений между Москвой и Анкарой, поддержали лишь 27% российских граждан. Об этом свидетельствуют данные, полученные фондом «Общественное мнение» (ФОМ). 60% граждан России считают, что Москва не должна торопиться сближаться с Анкарой. К решению президента России Владимира Путина об отмене запрета на продажу туров в Турцию положительно отнеслись 42% российских граждан. 39% сочли этот шаг Москвы неверным.