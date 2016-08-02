Воронеж, 2 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Два миллиона тонн зерна намолочено хозяйствами Воронежской области по данным на 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Только за последнюю неделю воронежских аграрии собрали урожай зерновых на 287 тысяч гектаров. Темп работ, учитывая выходные дни, составляет 25 тысяч гектаров в сутки.

На данный момент большинство районов завершают обмолот ранних яровых зерновых культур — пшеницы и ржи озимой, ячменя, гороха.

Параллельно продолжается уборка яровой пшеницы и овса. В трех районах области — Воробьевском, Каширском, Ольховатском — приступили к уборке гречихи.

По данным на 2 августа, на данный момент в целом обмолочено 600 тысяч га или 41% к плану. Ранние зерновые культуры убраны на 51% площадей

Средняя урожайность составляет 35,7 ц/га (в прошлом году этот показатель составил 28 ц/га), валовой сбор достиг 2,1 млн тонн (в 2015 году на этот же период показатель составлял 1,6 млн тонн).

Аграрии отмечают высокий уровень урожайности ячменя — 32 центнера с гектара. В последний раз такой результат фиксировался еще в 2008 году. Самая высокая урожайность зерновых отмечается в Лискинском районе — там собирают 47,2 центнера с гектара.

Качество зерна, по данным «Воронежского центра оценки качества зерна», выше уровня 2015 года: продовольственное зерно составляет 65% от обследованного объема.