Москва, 2 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Причиной трагедии на Сямозере, что в Карелии, стала не проблема закона, а человеческая проблема. Об этом 2 августа в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

pladkani Пустая лодка

«Это не проблема закона в чистом виде. Если говорить о случаях, подобных тому, что произошел в Карелии, это человеческая проблема», — сказал Медведев.

По его словам, законодательство не будет работать, если его применитель «абсолютно не настроен на качественное исполнение» и нацелен лишь на извлечение финансовой выгоды.

Медведев подчеркнул, что «люди, которые там этим занимались, они свою работу делали не просто некачественно, они допустили преступную небрежность, за что должны отвечать».

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.