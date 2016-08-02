Вашингтон, 2 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Опасаясь международной конфронтации с России, президент США Барак Обама должен тщательно взвесить свой ответ на якобы имевшую место причастность Москвы ко взломам корреспонденции Демократической партии США сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Colin Компьютерный взломщик за работой

По их словам, если публично обвинить спецслужбы России во взломе переписки, Вашингтон окажется в ситуации, когда он будет вынужден незамедлительно раскрыть имеющиеся у него доказательства, которые основываются на засекреченных источниках и методах.

Единственный способ ответить Кремлю — это ответный удар по России в цифровом пространстве. Однако здесь существует угроза быстрой эскалации, в результате которой специалисты из России могут ударить по энергетическим и финансовым системам или другой критически важной инфраструктуре.

Нельзя забывать и том, отмечают источники агентства, что Москва нужна Вашингтону на дипломатическом поприще, в частности, при урегулировании сирийского кризиса.

«Несмотря на то, какой наглостью является вмешательство в демократические выборы, издержки того, чтобы публично заявить, что это сделали русские, намного превышают приобретения, если таковые вообще были бы», — отметил один из сотрудников разведки, который общался с журналистами при условии сохранения анонимности.

По словам сотрудников спецслужб и экспертов, такого рода вмешательство само по себе не носит экстраординарного характера. Разведывательные службы в самих США часто проводят схожие операции за пределами страны. Особого характера случившему придает то, что украденные материалы оказались выложены на сайте WikiLeaks, что означает, что была предпринята прямая попытка повлиять на выборы.

Напомним, 22 июля на сайте организации WikiLeaks в открытый доступ было выложено более 19 тыс. электронных писем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. В ней затронут период с января 2015 года по май 2016 года. Из переписки, в частности, выходит, что во время первичных выборов высокопоставленные члены Демократической партии сговорились поддержать кандидатуру бывшей первой леди Хиллари Клинтон против её основного противника по партии губернатора штата Вермонт Берни Сандерса.

В предвыборном штабе Клинтон не преминули обвинить во взломе корреспонденции Россию, которая таким образом оказывала поддержку своему ставленнику, как считают в штабе Клинтон, в лице Дональда Трампа.

30 июля стало известно, что в США предпринята попытка взлома компьютерных сетей уже самого предвыборного штаба бывшего государственного секретаря Клинтон, которая также обвинила в попытке взлома российских хакеров.