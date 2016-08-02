Мосгорсуд оставил под домашним арестом имама Махмуда Велитова
Москва, 2 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил под домашним арестом имама столичной мечети «Ярдям» Махмуда Велитова до 27 августа 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Он обвиняется в оправдании терроризма. Согласно решению суда, Велитову запрещено покидать место жительства и пользоваться мобильным телефоном.
Ранее прокуратура просила оставить решение Бутырского суда без изменения, то есть не отменять домашнего ареста обвиняемого.
«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, постановление Бутырского суда без изменения», — огласил постановление судья.
В пресс-службе уточнили, что адвокат Дагир Хасавов просил отменить решение Бутырского суда как незаконное и необоснованное и избрать для имама меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Велитов был задержан вечером 11 июля 2016 года, дома и в мечети прошли обыски. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).