Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Ростовской области служащие Воздушно-десантных войск широко отмечают свой профессиональный праздник. В этом году, как и в прошлом, он обойдется без традиционного купания в фонтанах — источники отключили «на профилактику». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, в донской столице центральной площадкой торжеств стал парк имени Горького, где прошел третий этап молодежной военно-патриотической акции «Встать в строй!». Помимо акции, в парке проходят выставки оружия, военной техники и формы одежды, со сцены звучат песни.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День ВДВ в Ростове-на-Дону

Одним из ярких событий этого дня стало шествие «Бессмертного полка», которое состоялось в Шахтах. Акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, локальных войнах началась после памятного митинга, который состоялся у мемориального комплекса «Слава» в Александровском парке. «Голубые береты» пронесли портреты героев из знаменитой шестой парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии, которые погибли в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

Торжества проходят и в отдаленных уголках Дона. В станице Тацинской провели митинг, участники которого возложили цветы к памятному знаку воина-десантника С. Назарова в хуторе Михайлове и к мемориалу воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе «Саланг».

В Таганроге живые цветы легли к Вечному огню, в слободе Дегтево Миллеровского района состоится вечер под названием «Белый купол парашюта». В Куйбышевском районе в селе Русское на поле воинской славы пройдет открытый урок.

Сами виновники торжества отмечают, что только в этот день могут встретиться и пообщаться с товарищами и сослуживцами, так как многих судьба раскинула по разным уголкам России.

Добавим, что обеспечение безопасности горожан находится на контроле полиции. Вместе с работниками частных охранных предприятий, представителями народной и казачьих дружин правоохранители усилили меры безопасности.