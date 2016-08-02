Москва, 2 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Минтруд намерен ввести самозанятых и работающих на малых предприятиях в прозрачное правовое поле путем упрощения трудовых отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 августа заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время выступления в Общественной палате.

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«Буквально месяц назад, даже чуть меньше, президент подписал закон, который следующее изменение вносит в Трудовой кодекс: для микропредприятий с численностью меньше 15 человек вносится понятие типового трудового договора», — заявил Топилин.

«Типовой трудовой договор мы уже внесли в правительство — это будет удобной формой, чтобы те, у кого достаточно высокие затраты, могли снизить затраты на кадровое делопроизводство в малых предприятиях… Предлагаем делать это в электронном виде, разместить на сайте инспекции по труду», — пояснил глава Минтруда.

При этом микропредприятия получают право не вести локальные нормативные акты, касающиеся режимов труда и отдыха и различных внутренних распорядков, уточнил министр: «С одной стороны, вводится типовой трудовой договор,с другой — если микропредприятия не хотят, то могут не вести все свое локальное трудовое (делопроизводство), которое вытекает из Трудового кодекса».

Минтруд также рассматривает вариант ввести аналогичное упрощенное трудовое законодательство для самозанятых, добавил Топилин: «Пока Министерство финансов еще не сформулировало… какие налоговые преференции для них (самозанятых) должны быть. Мы готовы эту тему продолжать — упрощать для самозанятых трудовое законодательство. Для этого нам надо будет провести и переговоры с профсоюзами», — указал он.

Отметим, что проблема массовой легализации самозанятых в России стоит достаточно остро, в связи с чем неоднократно поднимался вопрос формирования простой и прозрачной системы, призванной вывести этих людей «из тени». По ряду оценок, в России численность этой группы составляет от 15 до 20 млн человек — тем самым эти самозанятые избегают регистрации своей деятельности и не платят налоги и страховые взносы.