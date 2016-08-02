Москва, 2 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Основная функция резервов — повышение надежности финансовой системы, и прежде всего государственных финансов. Резервы — это не лекарство, а лишь анестезия, требующая срочного «медицинского» вмешательства, в целях борьбы с экономическим недугом. Отрицательная динамика объема резервных фондов воспринимается как сигнал полноценного экономического кризиса, поэтому стоимость заемных средств, по мере исчерпания средств резервных фондов, будет резко возрастать, что сделает этот инструмент крайне обременительным для будущих поколений, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Резервный фонд полностью номинирован в валюте, причем практически в равных долях в долларах и евро, долей фунтов стерлингов можно пренебречь. В данной связи оставшиеся в Резервном фонде порядка 2 трлн руб. могут быть использованы для финансирования реального бюджетного дефицита, который по итогам второго полугодия 2016 года, при отказе от программы приватизации, ограничениях на внешние заимствования, вполне может превысить 2 трлн руб., тем самым полностью исчерпав Резервный фонд», — пояснил эксперт.

«Остается Фонд национального благосостояния, который хоть и превышает 4,5 трлн руб., но частично уже размещен в финансовые инструменты в рамках поддержки отечественной банковской системы, включая помощь Внешэкономбанку. Средства ФНБ активно используются в государственных программах поддержки экономики и приоритетных проектах, что ограничивает возможность использования данных средств при финансировании бюджетного дефицита», — отметил он.

«Самым простым и самым разрушительным для экономики выходом, позволяющим продлить срок существования резервных фондов, является девальвация рубля. Падение курса рубля, например, до 80 рублей за доллар может дополнительно увеличить резервные фонды в рублях на сумму, сопоставимую с доходом от планируемого к приватизации государственного пакета «Роснефти». Только вот последствия будут различны. При девальвации неминуемо ускорение инфляции и обвальное обнищание населения, а при приватизации — вполне возможен рост реальных доходов населения и, как следствие, поддержка внутреннего производителя, что выльется в рост производства и экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики ВШЭ прогнозируют исчерпание Резервного фонда уже в 2016 году. По их оценке, по итогам года федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей доходов.