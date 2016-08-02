Москва, 2 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Дональд Трамп сказал то, что лидеры всех ведущих держав держат в уме, но стараются не произносить вслух. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова кандидата в президенты США от республиканцев о том, что попытка США силой отобрать Крым у России может спровоцировать третью мировую войну.

DonkeyHotey Искренний Дональд Трамп

«Дональд Трамп порой напоминает наивного неиспорченного ребенка. Заявив, что попытка США силой отобрать Крым у России может спровоцировать третью мировую войну, он сказал то, что лидеры всех ведущих держав держат в уме, но стараются не произносить вслух», — сказал Клинцевич.

«Представляю их реакцию на это заявление кандидата в президенты США от Демократической партии — оторопь, недоумение, шок», — продолжил он.

«Да и мы в России слегка удивлены, когда вот так «режут правду-матку» в глаза, — давно не приходилось встречаться с подобным политическим феноменом на столь высоком уровне. Но, может, международным отношениям сейчас как раз и не хватает искренности и непосредственности? Може, именно они сделают мир более безопасным?» — рассуждает сенатор.

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Попытка США силой отобрать Крым у России, чтобы вернуть полуостров Украине, может стать причиной третьей мировой войны, заявил республиканец Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Огайо.