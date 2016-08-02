Тверь, 2 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия к 86-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России проходят сегодня в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

На Краснофлотской набережной Твери у мемориала воинам-интернационалистам собрались ветераны ВДВ, представители общественных и молодежных организаций, жители города. С праздником десантников поздравили исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Васильев, руководство города.

Игорь Руденя вместе с другими гостями возложил цветы к мемориалу, отдав дань памяти воинам, павшим в локальных конфликтах. Глава региона пожал руку каждому из присутствующих десантников, поблагодарив за боевые заслуги.

«Мы гордимся тем, что тысячи жителей Тверской области принадлежат к боевому братству «крылатой пехоты». Хочу поблагодарить вас за большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, популяризации службы в армии. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия», — обратился Игорь Руденя к присутствующим.

У памятника Герою Советского Союза, основателю и легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову, открытого накануне, 1 августа, состоялось вручение наград десантникам.