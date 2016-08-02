Сирт, Ливия, 2 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Силы, верные правительству национального единства Ливии, заявили 2 августа, что им удалось продвинуться вглубь удерживаемого исламистами города Сирт, после того как авиация США нанесла первый удар по позициям ИГИЛ (запрещено в РФ) в городе, сообщает France Press.

European Commission DG ECHO Сирт: последствия войны

По данным бойцов, поддерживающих правительство национального единства, ими был захвачен центральный район города Аль-Доллар. В ходе столкновения с исламистами погибло пять членов вооруженных формирований, ранения получили 17.

Установившееся в Триполи правительство начало операцию по освобождению Сирта, находящегося в руках исламистов с июня 2015 года, в мае текущего года.

Освобождение города, расположенного в 450 км на восток от столицы государства, станет значительным ударом по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).