Сочи, Краснодарский край, 2 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи достиг трех миллионов человек. «Юбилейного» пассажира воздушная гавань города-курорта встретила на два месяца раньше, чем в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе компании «Базэл Аэро», в 2015 году это событие произошло 25 сентября.

Alexander V. Solomin Аэропорт Сочи

Как добавили в компании, пассажиропоток значительно вырос на внутренних авиалиниях. Здесь авиакомпаниями было перевезено более 2,9 млн пассажиров (+ 38%). Так, самыми популярными направлениями стали обе столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Также существенно повлияло на динамику и развитие региональных полетов по направлениям: Анапа, Брянск, Бугульма, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Нижнекамск, Самара, Чебоксары, Уфа, Ярославль.

А вот на международных рейсах снижение оставило 44%. Всего было обслужено более 60 тыс. пассажиров. В целом за семь месяцев текущего года аэропорт Сочи обслужил на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По прогнозам аналитиков компании, по итогам текущего года пассажиропоток международного аэропорта Сочи превысит 5 млн человек. Это на миллион больше, чем годом ранее.

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Российские туристы предпочли Сочи Крыму из-за сервиса

Как пояснил генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, «интерес к отдыху в Сочи не снижается, что обусловлено как расширением региональной маршрутной сети аэропорта — полеты из регионов напрямую в город-курорт, минуя Москву, так и существованием развитой инфраструктуры курорта».

Добавим, что в текущем году Сочи, ставший, по данным турфирм, самым популярным курортом для отдыха россиян в майские праздники, планирует принять более 6 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Крыму встретили трехмиллионного пассажира Керченской паромной переправы. Также на начало августа переправой было перевезено 1,527 млн легковых автомобилей.