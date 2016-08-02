Москва, 2 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Количество пользователей популярной игры Pokemon Gо в Москве и Подмосковье достигло 1,37 млн человек. Таким образом, «ловцом покемонов» является каждый 12-й житель столичного региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора сотовой связи МТС.

Eduardo Woo Pokemon Go

По итогам прошлого исследования МТС, проведенного 21 июля, число игроков в Pokemon Gо среди пользователей «большой тройки» операторов было в семь раз меньше. А значит, с каждым днем их количество возрастало на 30−35%.

Примечательно, что официально игра Pokemon Go еще не вышла в России. Однако владельцы смартфонов находят способы «обмануть» устройство, в частности, используя для покупки приложения подставные аккаунты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор предупредил граждан о мошенниках, использующих популярность «ловли покемонов». Так, по данным ведомства, через сторонние источники для скачиванияя игры мошенники распространяют вирус DroidJack. Он способен перехватить контроль над устройством жертвы, похитить ее личные данные и отслеживать передвижения.

Кроме того, злоумышленники, размещая в разных местах так называемые «Lure Modules», устраивали засады на игроков с целью ограбления. В Роскомнадзоре призвали жителей России «быть бдительнее, иногда отрываться от экрана своих гаджетов и информировать родных и близких о своем местонахождении».

Читайте также: Pokemon Go провоцирует опасные для жизни ситуации